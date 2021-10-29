Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
pozharnyy-iz-vko-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-kikboksingu-v-italii
Пожарный из ВКО стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу в Италии
74
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:57

Пожарный из ВКО стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу в Италии

Пожарный из Восточного Казахстана Берик Калыков стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу, который проходил в Италии.

Участие в чемпионате принимали 1600 спортсменов из 65 стран.

Старший сержант гражданской защиты Берик Калыков служит в Семее. Он работает в пожарной части водителем.

Источник: tengrinews.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #италия #спорт #медаль #кикбоксинг
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Яблоневый сад высадит молодежь Казахстана в Астане
1203
Белорусский стартап по продвижению образовательного контента привлек 200 тысяч $
565
«Аэрофлот» запустит полеты «в никуда»
1055