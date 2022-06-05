Появился трейлер полнометражного мультфильма «Бивиса и Баттхеда»

Стрим-сервис Paramount+ представил дебютный трейлер мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную». Проект является продолжением анимационного сериала «Бивис и Баттхед» 1990-х годов.

В центре сюжета оказываются двое американских подростков. В 1998 году Бивис и Баттхед отправляются в будущее. Там герои скрываются от властей, попадают в космическую тюрьму, находят контакт с представителями внеземных цивилизаций и пытаются освоиться в новой жизни.

Создателем мультфильма выступил автор оригинального сериала Майк Джадж. Премьера «Бивиса и Баттхеда» состоится 23 июня.

Источник: film.ru