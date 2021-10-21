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Появился новый трейлер второго сезона «Великой»
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Сегодня в 11:11

Появился новый трейлер второго сезона «Великой»

Hulu опубликовал трейлер продолжения комедийного сериала «Великая». Второй сезон начнет выходить на стриминге с 19 ноября, всего будет 10 эпизодов.

Главные роли — Екатерину Великую и ее мужа Петра III — все так же играют Эль Фэннинг и Николас Холт. Но появится и новый герой — мать императрицы, немецкая принцесса Иоганна Гольштейн-Готторпская, которую исполнила Джиллиан Андерсон. Актриса появится в двух эпизодах второго сезона и предстанет перед зрителями гламурной светской львицей, добивающейся лучших партий для своих дочерей.

Помимо Холта и Фэннинг, в «Великой» вновь появятся Фиби Фокс в роли Мариаль, Саша Дхаван в роли графа Орлова и Гуилим Ли в роли Григория Дымова.

Источник: daily.afisha.ru

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