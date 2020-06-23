Появился новый трейлер «King's man: Начало»

20th Century Fox выложила очередной трейлер шпионского боевика «King's man: Начало», который станет приквелом истории о секретной организации. Режиссером стал автор «Секретной службы» и «Золотого кольца» Мэттью Вон.

Один человек может изменить все, когда решает помешать ужасным тиранам и гениям криминального мира. Чтобы не дать миллионам людей погибнуть в кровопролитной войне, главный герой при помощи сына и товарищей открывает первое в истории независимое разведывательное агентство.

В фильме снялись Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Мэттью Гуд и другие.

Премьера назначена на 17 сентября 2020 года.

Источник: film.ru.