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Появился новый трейлер «King's man: Начало»
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Сегодня в 11:14

Появился новый трейлер «King's man: Начало»

20th Century Fox выложила очередной трейлер шпионского боевика «King's man: Начало», который станет приквелом истории о секретной организации. Режиссером стал автор «Секретной службы» и «Золотого кольца» Мэттью Вон.

Один человек может изменить все, когда решает помешать ужасным тиранам и гениям криминального мира. Чтобы не дать миллионам людей погибнуть в кровопролитной войне, главный герой при помощи сына и товарищей открывает первое в истории независимое разведывательное агентство.

В фильме снялись Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Мэттью Гуд и другие.

Премьера назначена на 17 сентября 2020 года.

Источник: film.ru.

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#трейлер #приквел #king'sman
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