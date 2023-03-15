Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
poyavilis-pervye-real-nye-foto-komponentov-vr-garnitury-apple
Появились первые реальные фото компонентов VR-гарнитуры Apple
118
/
Новости

Сегодня в 09:47

Появились первые реальные фото компонентов VR-гарнитуры Apple

В сети появились изображения, которые называют первыми фото компонентов VR-гарнитуры Apple. В частности, там показали элементы конструкции, которые используются для подключения компонентов дисплея к плате. Также показаны некие датчики, но их назначение не уточняется.

Пока неясно, на каком этапе находится разработка гарнитуры, но ожидается, что ее покажут в июне на Всемирной конференции разработчиков Apple, а выпуск запланирован на этот год.

При этом внутри компании возникли разногласия по поводу нового продукта. Инженеры считают, что запуск в этом году не имеет смысла, поскольку на рынок выйдет не готовый продукт. Однако глава компании Apple Тим Кук полагает, что запускать гарнитуру необходимо уже в этом году.

Источник: ixbt.com

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #apple #гаджеты #vrтехнология #гарнитура
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Chelsea впервые использует на матче робота-рефери
878
Григорий Лепс в Астане
2166
Новости на 27 сентября: российский аналог «Википедии» и показ казахстанского фильма в...
982
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.