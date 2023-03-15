Появились первые реальные фото компонентов VR-гарнитуры Apple

В сети появились изображения, которые называют первыми фото компонентов VR-гарнитуры Apple. В частности, там показали элементы конструкции, которые используются для подключения компонентов дисплея к плате. Также показаны некие датчики, но их назначение не уточняется.

Пока неясно, на каком этапе находится разработка гарнитуры, но ожидается, что ее покажут в июне на Всемирной конференции разработчиков Apple, а выпуск запланирован на этот год.

При этом внутри компании возникли разногласия по поводу нового продукта. Инженеры считают, что запуск в этом году не имеет смысла, поскольку на рынок выйдет не готовый продукт. Однако глава компании Apple Тим Кук полагает, что запускать гарнитуру необходимо уже в этом году.