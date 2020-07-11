Потап и Ирина Горовая рассказали о том, как основали MOZGI Entertainment

Как все начиналось

Нам говорили: «Эта компания закроется через месяц», чем помогали нам развиваться и становиться сильнее

О компании

О сложностях





Что помогает в работе

Я, как автор, знаю, что творчество можно систематизировать

Негативный опыт группы «Потап и Настя» в другом продюсерском центре помог понять, что нужно для качественной работы с артистами. Мы построили бизнес на сочетании несочетаемого: творчество и бизнес, MOZGI и Entertainment, Горовая и Потап.Также возникли соответствующие направления — студия звукозаписи MOZGI Studio, видеопродакшн MOZGI Production, интернет-магазин мерча MOZGI Shop, креативное агентство MOZGI Ideas и компания MOZGI Event.Когда возник MOZGI Entertainment, говорили: «Эта компания закроется через месяц», чем помогали нам развиваться и становиться сильнее. Когда наш продюсерский центр появился, на рынке было несколько крупных продюсерских компаний, мы же были маленьким семейным предприятием.Когда легендарная группа «Потап и Настя», благодаря конфликту с тогдашними партнерами, попала во все черные списки, мы решили отделиться. Я обратился с этой идеей к Ире, опытному банковскому работнику с огромным финансовым бэкграундом. Она после рождения сына активно включилась в шоу-бизнес, применив свои знания в новой сфере. В итоге мы решили проблемы, нам вернули деньги, которые были должны, и компания начала свой путь в шоу-бизнесе.Мы знаем, как работать с брендом — с точки зрения бизнеса, креатива, рекламы.Наша особенность и уникальность в том, что когда к нам приходит клиент, он получает распаковку любой идеи. Он может даже не знать, чего конкретно хочет, мы придумаем для него креатив, создадим музыку, снимем клип/ролик/фильм, произведем мерч, выведем на рынок и распространим продукт по всем цифровым площадкам. Каждая компания MOZGI GROUP — отдельная планета, но все они объединены одной галактикой.Основная сложность заключалась в поиске этих людей. Пока мы не начали менять свой внешний имидж на рынке, не стали показывать свою открытость, а потенциальные сотрудники не увидели, как классно и интересно у нас работать, с этим было сложно. Если же мы видим интересного перспективного человека, есть все шансы, что жернова шоу-бизнеса помогут ему обтесаться до высококлассного профессионала.Со всем справлялись постепенно. Главное, чтобы команда понимала, куда и зачем мы идем, разделяла цели и миссию компании. Для этого нужно проводить постоянную работу с сотрудниками, внедрять корпоративную культуру и применять метод OKR. Чтобы понять, как правильно справляться с подобными задачами и научиться смотреть шире, я, как CEO, поступила в KMBS и вошла в сообщества CEO Club Ukraine и ASPEN. Сейчас наша компания — завидный работодатель. Все знают, что, приходя работать в MOZGI GROUP, получишь классный опыт, перспективу роста и творческую свободу — это наполняет и вдохновляет.Ввели полную программу учетности, автоматизировали процессы внутри компаний, чтобы было проще контролировать и выполнять задачи: внедрили CRM, используем системы аналитики и учета рабочего времени, такие как Toggl.Неправы люди, которые говорят, что ждут музу и растягивают процессы. Например, я наиболее продуктивен с 11 до 14 часов дня. И ежедневная методичная работа победит любой талант.Я учился менять подход ко всему: не принимать эмоциональных решений, уважать другие мнения и предложения, слушать и слышать. Если раньше я как локомотив выстраивал все на своем эго, то сейчас компания — мой щит, а не наоборот. Мы с Ирой, как CEO, четко разделили территории, и со временем я отказался от захождения на ее территорию, а она — на мою. Когда мы заходим за рамки, происходит молния. Потому мы бережем баланс, на котором основан успех компании.Примеров тому множество: Джобс, Гейтс и Маск. Люди любят лидеров, которые мотивируют и у которых есть чему поучиться. Потому сейчас в компании этап появления нового видения, процессов и людей.Как командный игрок и капитан команды в спортивном прошлом, знаю, насколько это важно для слаженной игры. Работаем мы над этим и сейчас — раз в месяц собираемся с топами наших компаний и пишем библию корпоративной культуры MOZGI GROUP.Чем шире круг общения, тем более быстрыми темпами растет и развивается человек. К тому же сейчас — время коллабораций. В ходе общения, обмена опытом возникают новые идеи, которые, возможно, приведут к чему-то крутому и инновационному в будущем.