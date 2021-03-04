Посол Королевства Нидерландов о переезде в Казахстан и о том, за что уважает казахов

Андрей Карстенс, родной город — Меппел, Нидерланды, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан







О переезде





Полтора года тому назад летом 2019 года я приехал в Казахстан. А уже через несколько дней я участвовал в марафоне в городе Нур-Султан.

Я увидел, что столица Казахстана — современный и удобный для жизни город. Мне понравилось, что здесь есть река, и удачно сложилось, что я живу рядом с ней. Поэтому сейчас я часто бегаю возле реки с собакой. Зимой люблю кататься на лыжах, могу заниматься этим часами.

Первый раз я оказался в Казахстане больше 20 лет тому назад, в начале 90-х. Тогда обстановка в стране была другая: были заметны проблемы с экономикой и инфраструктурой. Сегодня все изменилось в лучшую сторону. Но когда мы из Алматы на машине ехали в Бишкек, в глаза бросилась красивая природа, и это осталось неизменным.





О деятельности









Моей мечтой было стать дипломатом, и у меня получилось. Думаю, мне помогло то, что я чуть-чуть говорил по-русски. Это до сих пор мне помогает на разных постах и в разных странах: России, Грузии и сейчас в Казахстане. Также я учу казахский язык, потому что понимаю, что в Казахстане важно говорить не только по-русски, но и знать казахский.

Также я долго жил и служил в Гааге, Брюсселе и Братиславе во время председательства ЕС. И три раза работал в Афганистане, один раз даже в качестве военного. Я офицер запаса.

Я учу казахский язык, потому что понимаю, что в Казахстане важно говорить не только по-русски, но и знать казахский

В Казахстане у нас большие планы, мы хотим развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Потому что Нидерланды занимают второе место в мире в области питания и агрокультурных продуктов. Наши специалисты много знают о теплицах, современной технике и о том, как сажать картофель и другие культуры.

Второе направление — это энергия и умение рационально использовать ресурсы. Мы хотим помочь Казахстану с этим, так как знаем, что в некоторых частях страны не хватает воды или она непригодна для питья. У наших инженеров большой опыт в этом вопросе, и они точно знают, как это лучше организовать.





О людях





Я люблю историю и знаю, что 100 лет назад казахский народ жил в юртах, но при Сталине за очень короткий срок и принудительно все изменилось. Казахи — народ, который смог быстро адаптироваться к новому образу жизни. Я уважаю эту силу и гибкость. Но одновременно понимаю, что это был шок для страны и людей. Поэтому мне хочется побольше узнать об этом периоде истории Казахстана.





О Казахстане









Я уже успел несколько раз побывать в Алматы, ездил в Караганду, Атырау, Актау, Уральск, Актобе, Тараз, Аксай, Шымкент, Кызылорду и Байконур. Планирую путешествовать по стране и дальше.

Помимо природы мне нравятся супермаркеты в столице, они отличные. Даже лучше, чем некоторые магазины у нас.





3 места в Казахстане, которые я рекомендую посетить:





Бозжыра в Мангистауской области

Балхаш

И район Набережной в городе Нур-Султан.