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Последние звонки в школах Казахстана будут проводить 1 июня
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Вчера в 10:31

Последние звонки в школах Казахстана будут проводить 1 июня

1 июня школьники Казахстана официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником, будут проводиться праздники последних звонков.

Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 170 дней в году, отдыхают — 195 дней.

В августе 2022 года было утверждено решение о продлении учебного года в Казахстане на две недели — теперь учебный год будет завершаться 31 мая.

Источник: informburo.kz

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