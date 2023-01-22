Последние звонки в школах Казахстана будут проводить 1 июня

1 июня школьники Казахстана официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником, будут проводиться праздники последних звонков.
Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 170 дней в году, отдыхают — 195 дней.В августе 2022 года было утверждено решение о продлении учебного года в Казахстане на две недели — теперь учебный год будет завершаться 31 мая.
Источник: informburo.kz