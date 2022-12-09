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Портал IMDb назвал Ану де Армас главной кинозвездой 2022 года
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Сегодня в 10:44

Портал IMDb назвал Ану де Армас главной кинозвездой 2022 года

Портал IMDb назвал Ану де Армас главной кинозвездой 2022 года. Актриса возглвила рейтинг артистов, наиболее ярко проявивших себя в уходящем году.


На выбор де Армас повлиял выход двух хитов стримингового сервиса Netflix — драмы о Мэрилин Монро «Блондинка» и боевика братьев Руссо «Серый человек», а также триллера «Глубокие воды».

Следом за де Армас в перечне оказались Эмма Д’Арси, исполнившая роль Рэйниры Таргариен в сериале «Дом дракона». Ее коллега Милли Алкок, сыгравшая в шоу юную Рэйниру, замкнула тройку главных звезд.

Также в рейтинг попали Джозеф Куинн, появившийся в четвертом сезоне «Очень странных дел», исполнительница роли Анны Делви в сериале «Изобретая Анну» Джулия Гарнер и звезда «Энолы Холмс» Милли Бобби Браун.

Портал также отметил Остина Батлера, сыгравшего главную роль в байопике об Элвисе Пресли, Лили Джеймс, Зои Кравиц и Джейми Кэмпбелл Боуэр.

Источник: daily.afisha.ru

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