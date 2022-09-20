Porsche выйдет на IPO при оценке до €75 миллиардов

Автопроизводитель Volkswagen планирует привлечь €9,4 миллиарда в рамках первичного публичного размещения акций Porsche при оценке компании в €70–75 миллиардов.

IPO по верхней границе диапазона может стать вторым по величине в истории Германии и третьим — в истории Европы.

В рамках листинга среди инвесторов разместят до 25% привилегированных акций. Начать торги планируется 29 сентября.

Доходы от IPO позволят концерну финансировать переход на электромобили и инвестировать в программное обеспечение.

Источник: incrussia.ru