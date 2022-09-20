Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
porsche-vyydet-na-ipo-pri-ocenke-do-75-milliardov
Porsche выйдет на IPO при оценке до €75 миллиардов
72
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:15

Porsche выйдет на IPO при оценке до €75 миллиардов

Автопроизводитель Volkswagen планирует привлечь €9,4 миллиарда в рамках первичного публичного размещения акций Porsche при оценке компании в €70–75 миллиардов.

IPO по верхней границе диапазона может стать вторым по величине в истории Германии и третьим — в истории Европы.

В рамках листинга среди инвесторов разместят до 25% привилегированных акций. Начать торги планируется 29 сентября.

Доходы от IPO позволят концерну финансировать переход на электромобили и инвестировать в программное обеспечение.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#акции #автомобиль #porsche #ipo #volkswagen
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Иманбек стал музыкантом года по версии «MTV Россия»
684
Звезды мирового бокса сразятся в Астане
1315
«Клуб добряков Астаны» помог школьникам подготовиться к выпускному балу
1752
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.