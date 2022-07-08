Поколение «Альфа»: о чем мечтают талантливые дети до 10 лет и кем вдохновляются

Поговорили с детьми нового поколения «Альфа» и узнали, об их мечтах и увлечениях.









Малика Зиядин, 7 лет, город — Алматы, чемпионка мира ФИДЕ по шахматам среди мальчиков и девочек до 7 лет, @ma_lik_a15

Шахматами я занимаюсь два с половиной года. Они помогают вырабатывать усидчивость, дают возможность развивать творческое и логическое мышление, а также просчитывать и предвидеть варианты игры и какие-то вещи наперед.

Мне нравятся шахматы, потому они помогают лучше понимать математику. А еще у меня появилось много друзей в группе, где я занимаюсь.

Больше всего я ценю дружбу



Больше всего я ценю дружбу. И время, проведенное с родителями.

Тренируюсь каждый день по пять и даже шесть часов. Мне хорошо помогают тренеры. Вдохновляют такие люди, как Жансая Абдумалик и Магнус Карлсен.

В планах в 11 лет добиться звания международного гроссмейстера.





Самира Орман, 5 лет, город — Ташкент, модель, участница Milan Fashion Week, Dubai Fashion Week, Azerbaijan Fashion Week, Tashkent Celebrity Fashion Week, @samira.orman

Я занимаюсь плаванием и гимнастикой. Состою в модельном агентстве.

Когда мне было почти два года, мама отдала меня в модельное агентство. Я участвую в фотосессиях и съемках рекламы. Мы с родителями часто летаем в другие страны, где я хожу по подиуму на модных показах. Я уже побывала в Милане, Дубае, Баку, Омане.

В будущем хочу стать стоматологом, чтобы помогать людям



Мне нравится быть моделью, потому что я люблю фотографироваться в красивых нарядах. Я могу заводить новых друзей, гулять в других городах, путешествовать, летать на самолете. Представляю, что я звезда: когда иду по подиуму и все смотрят на меня.

Больше всего ценю своих родителей и младшую сестру Мелиссу. Меня вдохновляют популярные YouTube-блогеры: Like Nastya, Диана и Рома, Макс и Катя и другие.

Каждый день я открываю TikTok и прошу маму снять мне новое видео. Еще мы часто делаем фотосессии с фотографами или сами. Публикуем фотографии, и я смотрю, сколько у меня добавилось подписчиков и лайков.

В будущем хочу стать стоматологом, чтобы помогать людям.



