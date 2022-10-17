Показ казахстанского фильма с успехом прошел в Пусане

На Пусанском кинофестивале с успехом прошел показ фильма «Схема» казахстанского режиссера Фархата Шарипова.

Картина была представлена в программе «Окно в азиатское кино», куда вошли 30 самых интересных лент региона. По мнению обозревателя корейского канала KBS, режиссер Шарипов передал с помощью простых для понимания символов историю детей, нуждающихся во внимании и защите. Еще одно издание «Дэйлиан» отмечает, что казахстанский фильм держит зрителя в напряжении.

«Схема» в этом году получила Гран-при на Берлинском кинофестивале.

Источник: tengrinews.kz