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Показ казахстанского фильма с успехом прошел в Пусане
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Сегодня в 11:29

Показ казахстанского фильма с успехом прошел в Пусане

На Пусанском кинофестивале с успехом прошел показ фильма «Схема» казахстанского режиссера Фархата Шарипова.

Картина была представлена в программе «Окно в азиатское кино», куда вошли 30 самых интересных лент региона. По мнению обозревателя корейского канала KBS, режиссер Шарипов передал с помощью простых для понимания символов историю детей, нуждающихся во внимании и защите. Еще одно издание «Дэйлиан» отмечает, что казахстанский фильм держит зрителя в напряжении.

«Схема» в этом году получила Гран-при на Берлинском кинофестивале.

Источник: tengrinews.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.