Подростки из Центральной Азии о том, как со школы снимаются в фильмах и сериалах

Познакомились с молодыми актрисами из Казахстана и Узбекистана и узнали, как они совмещают учебу и съемки в кино.





Диана Абдусаматова, 18 лет, город — Ташкент, актриса, @abdusamatova_diana





О себе

Я актриса, модель и ведущая. В этом году готовлюсь к поступлению в ВГИК. Большую часть своего времени провожу на съемках и фотосессиях. Регулярно хожу в спортзал. Уделяю время для продвижения Instagram.

Нравится танцевать.

Я люблю кино, которое содержит в себе несколько жанров. Они дают больше возможностей, чтобы в полной мере передать задумку режиссера. Люблю фильмы ужасов и комедии.

Мне нравятся работы Шухрата Аббасова, который внес большой вклад в развитие узбекской кинематографии. Он создал фильмы, которые пользуются популярностью несколько десятков лет: «Ташкент — город хлебный», «Об этом говорит вся махалля» и другие.

Мой любимый актер театра и кино — Сергей Витальевич Безруков. Лично для меня он всегда служил ярким примером добросовестного отношения к своей профессии. Он мастерски владеет искусством импровизации и по-настоящему любит свое дело.

Как пришла в кино

Любовь к сцене у меня с детства. Уже в детском саду мне нравилось выступать на публику. В начальной школе я играла разные роли в сценках, танцевала, пела.





Идея сняться в фильме и стать актрисой пришла ко мне только в 12 лет. В подростковом возрасте, во время просмотра фильмов я всегда обращала внимание на игру актеров. Иногда была поражена тем, как правдоподобно они исполняют свои роли. Особенно нравились фильмы с Джеки Чаном, потому что в конце там всегда добавляли неудавшиеся дубли. Я смотрела на съемочный процесс и понимала, что тоже хочу быть актрисой. И в 13 лет на первом же кастинге получила первую роль.

Я работаю актрисой уже больше пяти лет. Снялась во многих сериалах и фильмах, не раз исполняла главную роль. Среди работ: Soʻnggi bor, Najotkorlar 2-mavsum, Izlaganim, Otalar soʻzi. Фильмы: Ayol makri, Kimning dardi nimada и другие. Один из последних сериалов — Bugungi Мavzu.

Что дают съемки в кино

Правильно выстроенный тайм-менеджмент помогает мне все успевать и соблюдать намеченные планы.

Благодаря съемкам я приобрела многие навыки, которые играют ключевую роль в жизни каждого человека. Этот опыт изменил мою повседневную жизнь, мое поведение и приоритеты. Я изменила свое мировоззрение.

О планах

У меня много целей и планов. Одна из главных задач на ближайшее время — поступить в один из ведущих вузов для будущих актеров — ВГИК.

В будущем я бы хотела попробовать себя в историческом кино и фильмах ужасов.

Тиара Ермагамбетова, 11 лет, город — Астана, актриса, певица, @tiaro__





О себе

Я учусь в школе Quantum STEM School, заканчиваю пятый класс. Занимаюсь вокалом, танцами, игрой на фортепиано, моделингом. С удовольствием принимаю участие в разных учебных и творческих проектах.

Мне нравится сниматься в кино и просто смотреть фильмы. Мой любимый жанр — комедии. Они добрые, смешные, со счастливым концом. У меня нет любимых режиссеров, но мне нравятся фильмы Нурлана Коянбаева, Акана Сатаева, Эрнара Курмашева. А любимые актеры: Дженна Ортега, Марго Робби. Из казахстанцев — Динара Бактыбаева, Дарига Бадыкова, Рамазан Амантай.

Как пришла в кино

Я всегда мечтала сняться в кино и стать актрисой. Впервые попробовала себя в этом направлении в октябре 2022 года.

Я принимала участие в съемках фильма «Каникулы Оff-line 3». Мне понравилась атмосфера на площадке и сам процесс съемок.

Больше всего запомнились сцены, где я принимала активное участие. Запомнилось, как мы там жили, снимали ролики в TikTok с другими актерами, готовились к каждой съемке. Понравился процесс съемок клипа Digital Detox, который стал саундтреком к фильму.

Что дают съемки в кино

Учебу и съемки совмещать было непросто. В перерывах между сценами нужно было делать домашние задания. А после окончания работы пришлось потрудиться, чтоб догнать класс по программе.





Мне помогает заранее спланированное расписание и любовь к тому, что я делаю. Еще помогают родители. Они мотивируют и поддерживают во всем.

Съемки в фильме научили меня профессиональному терпению: все капризы в сторону, работа прежде всего. Еще я научилась самостоятельности, так как мы жили без родителей. На съемках фильма я поняла, как казахский язык важен для профессионального роста и повседневной жизни. Приобрела много новых друзей и знакомств.

После съемок у меня появилось желание еще больше развиваться и расти творчески. А после выхода фильма меня стали узнавать на улице.

О планах

Мои дальнейшие творческие цели — выпустить несколько песен, а может и альбом. Буду много работать над собой, посещать свои дополнительные занятия. Еще я бы хотела принять участие в телевизионных программах и кинопроектах.

Камила Ахмедова, 17 лет, город — Ташкент, актриса, модель, @_sapfira___





О себе

Я окончила Республиканский специализированный музыкальный академический лицей имени В. Успенского, отделение академического вокала. Уже на протяжении трех лет работаю как актриса и модель. Снялась в нескольких кинокартинах, где у меня были главные и второстепенные роли. Участвовала во многих рекламах, фото сессиях и клипах, которые показывают по телевидению.

В 2022 году я выходила на Красную дорожку на кинофестивале в Ташкенте. Участвовала и продолжаю участвовать в интересных и масштабных проектах.

Как пришла в кино

Все началось с того, что меня заметил один режиссер. Она позвала меня на эпизодическую роль в рекламе. Это был мой первый ролик, который вышел на телевидении.





Проектов за это время было множество. Но прежде чем начать работу, я изучаю предложение, думаю о том, интересна мне эта работа или нет. Один из недавних проектов — сериал Bugungi Мavzu. Это драматический сериал, который рассказывает о студентах и университетской жизни. Я выбрала его, потому что он будет интересен не только мне, но и зрителям.

Что дают съемки в кино

Иногда сложно все совмещать, так как у меня бывает по две-три съемки в день. Но я остаюсь на позитиве.

Актерский опыт дал мне возможность творчески раскрыться. Я нашла свое направление, знаю, чего я хочу. Развиваюсь как профессионал. Встретила интересных творческих друзей, познакомилась со многими режиссерами.

Актерская профессия интересная и многогранная.

О планах

В планах — сниматься в масштабных проектах на главных ролях.