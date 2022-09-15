Подкаст с Алдияром Жапархановым и интервью с Бейбитом Алибековым. Что посмотреть на YouTube

Продолжаем делиться классными и интересными выпусками блогеров из Центральной Азии на YouTube.







БЕЙБИТ АЛИБЕКОВ: Все, что я делаю, делаю ради детей!

Большое интервью Динары Сатжан. В этот раз в гостях у журналистки — Бейбит Алибеков. Во время просмотра выпуска можно узнать о личной жизни Бейбита, его планах и целях на будущее.





Телесериал «Келинжан 4». 6 серия

Казахстанский телесериал на казахском языке, который смотрят не только взрослые, но и молодежь. Сюжет рассказывает о жизни невесток в ауле.





abdr. vs Moldanazar | Реакция астанчан на концерт

Central Asia LIVE — это YouTube-канал издания weproject.media, где мы покажем современную Центральную Азию, которую вы не увидите ни на одном телеканале или в блоге.

Смотрите в выпуске, как прошел SUNSET MUSIC FESTIVAL в Нур-Султане — масштабный фестиваль на территории гольф-клуба. Мы пообщались с хедлайнерами группой Pompeya и Dequine, а самое главное 一 с гостями мероприятия.





Бажа, нормальный машина алмайсың ба?! | БАЖА 3 серия

Еще один казахстанский веб сериал от Salem Social Media. В новой третий серий Муха купил себе машину мечты, но никто ее не оценил.





Алдияр Жапарханов: участие в январских событиях и революция творчества Ирины Кайратовны

Алдияр Жапарханов 一 гость, которого команда Zamandas ждала долго. Спустя два года тем для разговоров с Алдияром стало еще больше.

В выпуске обсудили голос поколения, который ИК транслирует в клипах, подкаст с Айсултаном, мечте играть в большой футбол и интервью с Дудем.





ПИРАМИДА | 1 серия | bayGUYS

Сериал «Пирамида» рассказывает о молодом маркетологе Жалгасе, который из-за недостатка заработной платы ищет подработку. Так он знакомится с Диной, которая втягивает его в финансовую пирамиду.





Kanat Beisekeyev: Замандас, Қазақ тілі және Жеке өмірі жайлы | 40 сұрақ

40 вопросов Канату Бейсекееву о его жизни, любимых блогерах и о казахском языке.





VLOG: КАК ПРОШЛИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА?

Посмотреть на то, как Кинг Сара провела последние дни лета, и зарядиться эмоциями можно в этом выпуске.





ПО ПЕЧЕНИ | QOPY: КОПЫ | 4 СЕЗОН | 6 СЕРИЯ

Копы снова в деле! OYBOY представляет новую серию истории про двух городских полицейских, которые каждый день самоотверженно противостоят криминальному миру.





Есентай х Разиюша / Үйлену той /Эксклюзив | Bokey Vlog

Влог от Ерканата Бокей со свадьбы блогеров Есентая и Разии.





ОСКАР ДЖАЛИЛОВ, ZBS PODCAST 一 интервью с оторвой, шоуменом, блогером и солистом крутой группы СОС!

На YouTube-канале Premium STUFF вышло интервью с Оскаром Джаиловым, где солист группы SOS ответил на многие интересные вопросы и оценил пару демо-записей.





Сумочка из старой куртки, как сшить сумку из старой одежды, сумка из старой одежды

Как сделать сумку из старой одежды смотрите на канале Master_Sergeich.





Нурлан Рахымбаев про офис, аул и гномов

Для любителей юмора, резидент Stand Up Astana Нурлан Рахымбаев выступил с номером, в котором затронул знакомые всем нам темы.





Стендап в Казахстане / Мискузи подкаст х Вероника Ким и Зарина Байболова

Подкаст о казахстанском стэндапе: процесс написания шуток, разница между мужским и женским стэндапом и еще много интересного.





Жаңа Қазақстанға көшеміз/ Өлімнен аман қалдым / Taza Stand Up 4-выпуск

И снова юмор, на этот раз от Кarantino production.





Пацанская история / Официальный трейлер / Фильм 2022

Долгожданный официальный трейлер фильма Пацанские Истории, который выйдет на экраны 6 октября.