Подкаст с Алдияром Жапархановым и интервью с Бейбитом Алибековым. Что посмотреть на YouTube

Продолжаем делиться классными и интересными выпусками блогеров из Центральной Азии на YouTube.
БЕЙБИТ АЛИБЕКОВ: Все, что я делаю, делаю ради детей!
Большое интервью Динары Сатжан. В этот раз в гостях у журналистки — Бейбит Алибеков. Во время просмотра выпуска можно узнать о личной жизни Бейбита, его планах и целях на будущее.
Телесериал «Келинжан 4». 6 серия
Казахстанский телесериал на казахском языке, который смотрят не только взрослые, но и молодежь. Сюжет рассказывает о жизни невесток в ауле.
abdr. vs Moldanazar | Реакция астанчан на концерт
Central Asia LIVE — это YouTube-канал издания weproject.media, где мы покажем современную Центральную Азию, которую вы не увидите ни на одном телеканале или в блоге.
Смотрите в выпуске, как прошел SUNSET MUSIC FESTIVAL в Нур-Султане — масштабный фестиваль на территории гольф-клуба. Мы пообщались с хедлайнерами группой Pompeya и Dequine, а самое главное 一 с гостями мероприятия.
Бажа, нормальный машина алмайсың ба?! | БАЖА 3 серия
Еще один казахстанский веб сериал от Salem Social Media. В новой третий серий Муха купил себе машину мечты, но никто ее не оценил.
Алдияр Жапарханов: участие в январских событиях и революция творчества Ирины Кайратовны
Алдияр Жапарханов 一 гость, которого команда Zamandas ждала долго. Спустя два года тем для разговоров с Алдияром стало еще больше.
В выпуске обсудили голос поколения, который ИК транслирует в клипах, подкаст с Айсултаном, мечте играть в большой футбол и интервью с Дудем.
ПИРАМИДА | 1 серия | bayGUYS
Сериал «Пирамида» рассказывает о молодом маркетологе Жалгасе, который из-за недостатка заработной платы ищет подработку. Так он знакомится с Диной, которая втягивает его в финансовую пирамиду.
Kanat Beisekeyev: Замандас, Қазақ тілі және Жеке өмірі жайлы | 40 сұрақ
40 вопросов Канату Бейсекееву о его жизни, любимых блогерах и о казахском языке.
VLOG: КАК ПРОШЛИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА?
Посмотреть на то, как Кинг Сара провела последние дни лета, и зарядиться эмоциями можно в этом выпуске.
ПО ПЕЧЕНИ | QOPY: КОПЫ | 4 СЕЗОН | 6 СЕРИЯ
Копы снова в деле! OYBOY представляет новую серию истории про двух городских полицейских, которые каждый день самоотверженно противостоят криминальному миру.
Есентай х Разиюша / Үйлену той /Эксклюзив | Bokey Vlog
Влог от Ерканата Бокей со свадьбы блогеров Есентая и Разии.
ОСКАР ДЖАЛИЛОВ, ZBS PODCAST 一 интервью с оторвой, шоуменом, блогером и солистом крутой группы СОС!
На YouTube-канале Premium STUFF вышло интервью с Оскаром Джаиловым, где солист группы SOS ответил на многие интересные вопросы и оценил пару демо-записей.
Сумочка из старой куртки, как сшить сумку из старой одежды, сумка из старой одежды
Как сделать сумку из старой одежды смотрите на канале Master_Sergeich.
Нурлан Рахымбаев про офис, аул и гномов
Для любителей юмора, резидент Stand Up Astana Нурлан Рахымбаев выступил с номером, в котором затронул знакомые всем нам темы.
Стендап в Казахстане / Мискузи подкаст х Вероника Ким и Зарина Байболова
Подкаст о казахстанском стэндапе: процесс написания шуток, разница между мужским и женским стэндапом и еще много интересного.
Жаңа Қазақстанға көшеміз/ Өлімнен аман қалдым / Taza Stand Up 4-выпуск
И снова юмор, на этот раз от Кarantino production.
Пацанская история / Официальный трейлер / Фильм 2022
Долгожданный официальный трейлер фильма Пацанские Истории, который выйдет на экраны 6 октября.