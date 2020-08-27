Почему ЗОЖ. Альмира Орлова о том, как дожить до 120 лет и почему важно рано ложиться спать

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Смотришь на людей, и кажется, что они думают, что будут жить вечно. Когда я достигла среднего возраста, 30 лет, заметила, что у моих ровесников уже был набор заболеваний стариков советского периода, и я поняла, что с этим нужно что-то делать.Но в студенчестве мой рацион ничем не отличался от большинства: мы ели жирную пищу, баловались алкоголем и сигаретами.Мы знали, что у него есть эта бляшка в сосуде, но мы не думали, что это так опасно. После реабилитации в Израиле я долго изучала эту тему и узнала, что инвалидизация от сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане начинается не в 60 лет, а с 12. Когда я разговаривала с невропатологом Салтанат Валихановной, она сказала, что развитие ресторанного рынка в части fast food, отсутствие контроля питания в школах и загруженность родителей привели к тому, что дети страдают. Как раз в этот период мой сын начал набирать лишний вес. Я пришла к выводу, что дети находятся на острие иглы по инсулину. В течение следующих пяти лет я провела больше 300 выступлений, ходила в школы и детские сады. Я была у истоков создания Almaty Marathon и вижу, что мои старания не прошли даром. Если в первый год бежало 5000 человек, то сейчас больше 20 000, еще стало намного больше людей, которые пересматривают свой рацион.Это не смертельное заболевание, но из-за него сильно страдает нервная система, ухудшается качество жизни. Тогда я вступила в движение, которое называется «Мамы против дефицита железа», и начала активно продвигать эту тему. Сейчас я живу в Шымкенте и в прошлом году инициировала, чтобы 40 женщин сдали анализ. И у 38 из них был страшный дефицит железа. Это сподвигло меня создать онлайн-школу «Трансформация», в рамках которой мы занимаемся обучением женщин, какие чекапы нужно проходить, чтобы профилактировать те или иные заболевания. Потому что во главе семейного здоровья стоит не государство, а женщина.Несмотря на то, что я не фанат спорта, я занимаюсь и получаю необходимый мне результат. Самым сложным для меня оказалось соблюдать режим дня, научиться рано ложиться спать. Я смогла это сделать только после того, как оценила важность сна. В 42 года я понимаю, что 40 % болезней человек приобретает только потому, что вовремя не ложится спать.Японцы пришли к этому, реализуя базовые потребности человека:— гармоничное существование со своими близкими— качественный сон и воздух— чистая вода— пища на 20 % животного происхождения и на 80 % растительного— постоянная активность, и это не про спорт и изнурение.Поэтому задача — не просто жить долго, а развивать активное долголетие. Это когда ты живешь долго, качественно и до последнего дня своей жизни умеешь себя обслуживать, радоваться и развиваться. Для того чтобы этого достигнуть, не нужны никакие деньги, помощь государства или определенное местожительства.В 35 лет я взяла себя в руки, поэтому точно знаю, что начать никогда не поздно. Для того чтобы ощутить на себе результат ЗОЖа, нужно от трех до шести месяцев.