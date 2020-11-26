Почему США — лучшая страна для развития бизнеса, и как его начать при помощи бизнес виз

Эксперт:

Мира Сариева — эксперт по организации бизнеса в США, основатель консалтинговой компании TealBridge Сonsulting LLC

Участники эфира:

Гульмира Толганбаева — генеральный директор Green Tower Group

Мурат Жунусов — предприниматель, инвестор, основатель «Финолог Asia», эксперт в области личных финансов предпринимателей





Мурат. Мира, почему именно Америка?

Мира. США — это огромный емкий рынок с населением в 330 миллионов человек и высокая покупательная способность. В Америке малый и средний бизнес составляет половину всей экономики страны, здесь развита инфраструктура для бизнеса.

Гульмира. С чего начать бизнес в Америке?

Мира. Все начинается с анализа рынка и бизнеса, которым вы хотите заниматься. Начинать бизнес в США нужно легально: открыть компанию, получить разрешение на работу, чтобы официально работать даже в своей компании. В этом помогают визы Е-2 и L-1.

Визы Е-2 и L-1 инвесторские, необходимо вложить в среднем 100 0000 $ в экономику США, то есть в свой бизнес, иногда сумма может быть меньше. Размер суммы не определен в законе, решение принимают в иммиграционной службе, исходя из того, насколько сумма достаточна для успешного ведения бизнеса.

Виза Е-2 более популярна, ее можно получить через интервью в консульстве США в Казахстане или в Америке, приехав по туристической визе и через некоторое время запросив смену статуса. Мы помогаем с регистрацией компании еще до того как человек приезжает в США, открываем счет в американском банке. На момент подачи аппликат по визе уже должен быть в процессе запуска бизнеса, потратить 30-40% инвестиции на приобретение необходимых активов для компании, заключить или быть в процессе заключения договоров с потенциальными партнерами. Так он показываете серьезность своих намерений.

Гульмира. Если у предпринимателя есть бизнес на родине, может ли он заниматься аналогичным бизнесом в Америке, и есть ли возможность открыть визы для сотрудников?

Мира. Да, если это виза L-1. Для нее 100 000 $ инвестиций, может меньше, достаточно на первом этапе, но к концу первого года возможно необходимо будет еще инвестировать, так как есть требования по созданию рабочих мест. К концу первого года у вас должно быть семь-восемь сотрудников. Преимущества такой визы в том, что по ней есть реальная возможность получить Green Card в будущем.

Гульмира. Гражданами какой страны должны быть сотрудники?

Мира. По визам E-2 и L-1 вы можете привозить сотрудников из Казахстана, но вы должны доказать, что эти сотрудники имеют специализированные навыки.

Конкурентным преимуществом для казахстанских сотрудников будет знание русского языка, особые юридические навыки и так далее.

Если говорить про американских сотрудников, у них не обязательно должно быть гражданство США, главное — должно быть разрешение на работу.

Гульмира. На какой срок можно получить визы E-2 и L-1?

Мира. Виза L-1 может быть выдана с одного года до трех. Виза E-2 для казахстанцев выдается на два года, и каждые два года ее необходимо продлевать.

Гульмира. С какими специалистами необходимо консультироваться для запуска бизнеса в США?

Мира. Нужно начинать с консультации у иммиграционного адвоката, они могут изучить ваш бизнес и дать решение. Дальше можно работать с бухгалтером, нужно выбирать сертифицированных специалистов, которые помогут разобраться с формой регистрации бизнеса и его спецификой на рынке США. Также необходимы бизнес-консультанты, которые помогут определиться с видом бизнеса и разработают бизнес план.

Гульмира. Какие сейчас наиболее востребованные ниши для бизнеса для русскоговорящих?

Мира. Самые востребованные ниши — траковый бизнес, СТО, маркетинговые агентства, инвестиции в недвижимость, строительство и ремонт домов, IT, социальные проекты — такие как дома престарелых и детские сады.

Гульмира. Расскажите про визу O1?

Мира. Виза O1 — для людей с выдающимися способностями в области искусства, спорта, науке и бизнесе. Всего есть восемь критериев, необходимо соответствовать хотя бы четырем из них. Если вы одаренный предприниматель, можно рассказать о своем достижении в бизнесе, предъявить публикации в международных СМИ, награды, членство в профессиональных сообществах и так далее. Эта виза хороша тем, что она не требует инвестиций. После получения, вы приезжаете и запускаете бизнес.

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