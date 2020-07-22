Почему семья из Канады уже 8 лет живет в Казахстане, и какие изменения произошли за это время

О семье

Мы поженились во время учебы

О жизни

Мы привыкли есть нигерийскую еду, научились жить без электричества и воды

О Казахстане

Помимо новых предприятий мы заметили значительные улучшения в обслуживании клиентов

Одним из этих друзей был Фил Эннс, которого я считала ботаником и просто одним из странных друзей брата. До тех пор, пока несколько лет спустя мы оба не оказались по ошибке вместе в пиццерии, где должны были встретиться с друзьями. Но друзья так и не появились, поэтому Фил и я решили, что проведем вечер вместе.Мы поселились в квартире в кампусе Университета Ватерлоо, предназначенной для семейных пар. Квартиры были простыми: белые стены, духовка, холодильник, диван и крошечная ванная комната.Это было наше первое тропическое приключение. Три года в Гиндири познакомили нас с культурой, совершенно отличающейся от нашей. Сельское хозяйство было для наших студентов важнее, чем посещение занятий, а готовка еды у них могла занять целый день. Путешествовать из одного города в другой было рискованно — дороги были плохие, полиции платили плохо, и они не всегда были на вашей стороне. Мы часто болели типичными африканскими болезнями. Несмотря на трудности, мы были молоды, сильны и в итоге насладились полученным опытом. Мы привыкли есть нигерийскую еду, научились жить без электричества и воды, и за три года у нас появились хорошие друзья.. За эти годы в Торонто мы получили докторскую степень, новых друзей из Колумбии, Ирана, Испании, Эритреи, и у нас появились четыре дочери.Мы наслаждались нашей работой, у нас были отличные ученики. Там всегда было жарко, но мы к этому привыкли. Мы также привыкли есть свежие манго, ананасы и папайю круглый год. Индонезия — гастрономический рай.Например, наши дочери, которые учились в школах Онтарио, не знали французского языка, они знали больше географию Юго-Восточной Азии, чем географию Канады. Но мы полагали, что они наверстают упущенное, потому что мы были дома, и у нас было достаточно времени.Он рассказал, что там появился новый университет, который выглядит интересно. На тот момент Казахстан казался таким далеким, что я даже не задумывалась о том, чтобы поехать туда. А через время Фил подал заявку на должность в Назарбаев Университете, и его пригласили на собеседование в Нью-Йорк.Я знала об этой стране меньше, чем об Африке или Юго-Восточной Азии. Поэтому в то время я не могла полностью представить, как мы будем здесь жить. И когда мы приехали в 2012 году, одной из наших проблем было общение с людьми: в магазинах, на рынках, в автобусах, такси. Мы изо всех сил старались использовать наш скудный русский язык, но мы чувствовали, что местные жители с подозрением относятся к нам.Мы были свидетелями интернационализации столицы с рекордной скоростью, год за годом. Когда мы впервые приехали, было трудно найти хорошие фрукты и овощи в магазинах, и они были дорогие. Сравнивая это с сегодняшним днем, видна огромная разница: есть несколько магазинов, как офлайн, так и онлайн, которые предоставляют фантастический выбор продуктов питания, предметов домашнего обихода и электротоваров. Помимо новых предприятий мы заметили значительные улучшения в обслуживании клиентов, а также желание, иногда даже рвение со стороны местных жителей использовать английский язык.Они посещают международную школу и любят нашу жизнь здесь. У них есть друзья из Казахстана, Чили, Америки, Польши, Финляндии и других стран. Они играют волейбол и футбол, любят пробовать новые рецепты, такие как шоколадные блины, постный чили или вареники с творогом.Перед пандемией нас там можно было встретить каждые выходные. Мы знали весь персонал Sakura, поэтому часто посещали их кафе.Если бы тогда кто-то сказал нам, что мы проведем здесь большую часть десятилетия, я бы им не поверила. Но почему-то столица полюбилась нам: ее парки, магазины, школы и люди стали вторым домом.