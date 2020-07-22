Почему семья из Канады уже 8 лет живет в Казахстане, и какие изменения произошли за это время

О семье
Я была младшим ребенком в семье, и друзья моего старшего брата иногда бывали в нашем доме. Одним из этих друзей был Фил Эннс, которого я считала ботаником и просто одним из странных друзей брата. До тех пор, пока несколько лет спустя мы оба не оказались по ошибке вместе в пиццерии, где должны были встретиться с друзьями. Но друзья так и не появились, поэтому Фил и я решили, что проведем вечер вместе.
Мы поженились во время учебы
Мы поженились во время учебы — Фил почти закончил, а я поступила на третий курс. Мы поселились в квартире в кампусе Университета Ватерлоо, предназначенной для семейных пар. Квартиры были простыми: белые стены, духовка, холодильник, диван и крошечная ванная комната.
О жизни
Несколько лет спустя мы уехали работать преподавателями в Нигерию. Это было наше первое тропическое приключение. Три года в Гиндири познакомили нас с культурой, совершенно отличающейся от нашей. Сельское хозяйство было для наших студентов важнее, чем посещение занятий, а готовка еды у них могла занять целый день. Путешествовать из одного города в другой было рискованно — дороги были плохие, полиции платили плохо, и они не всегда были на вашей стороне. Мы часто болели типичными африканскими болезнями. Несмотря на трудности, мы были молоды, сильны и в итоге насладились полученным опытом. Мы привыкли есть нигерийскую еду, научились жить без электричества и воды, и за три года у нас появились хорошие друзья.
Мы вернулись в Канаду и жили в Торонто в течение десяти лет, прежде чем отправиться в наше второе тропическое приключение — в Индонезию. За эти годы в Торонто мы получили докторскую степень, новых друзей из Колумбии, Ирана, Испании, Эритреи, и у нас появились четыре дочери.
Мы привыкли есть нигерийскую еду, научились жить без электричества и воды
Мы полюбили жизнь в Индонезии. Мы наслаждались нашей работой, у нас были отличные ученики. Там всегда было жарко, но мы к этому привыкли. Мы также привыкли есть свежие манго, ананасы и папайю круглый год. Индонезия — гастрономический рай.
Через четыре года мы вернулись в Канаду и иногда чувствовали себя иностранцами в нашей родной стране. Например, наши дочери, которые учились в школах Онтарио, не знали французского языка, они знали больше географию Юго-Восточной Азии, чем географию Канады. Но мы полагали, что они наверстают упущенное, потому что мы были дома, и у нас было достаточно времени.
Осенью 2011 года мы гуляли рядом с домом, когда Фил спросил меня, что я знаю о Казахстане. Он рассказал, что там появился новый университет, который выглядит интересно. На тот момент Казахстан казался таким далеким, что я даже не задумывалась о том, чтобы поехать туда. А через время Фил подал заявку на должность в Назарбаев Университете, и его пригласили на собеседование в Нью-Йорк.
О Казахстане
Это было началом нашего третьего международного переезда. Я знала об этой стране меньше, чем об Африке или Юго-Восточной Азии. Поэтому в то время я не могла полностью представить, как мы будем здесь жить. И когда мы приехали в 2012 году, одной из наших проблем было общение с людьми: в магазинах, на рынках, в автобусах, такси. Мы изо всех сил старались использовать наш скудный русский язык, но мы чувствовали, что местные жители с подозрением относятся к нам.
Это отношение изменилось за последние несколько лет. Мы были свидетелями интернационализации столицы с рекордной скоростью, год за годом. Когда мы впервые приехали, было трудно найти хорошие фрукты и овощи в магазинах, и они были дорогие. Сравнивая это с сегодняшним днем, видна огромная разница: есть несколько магазинов, как офлайн, так и онлайн, которые предоставляют фантастический выбор продуктов питания, предметов домашнего обихода и электротоваров. Помимо новых предприятий мы заметили значительные улучшения в обслуживании клиентов, а также желание, иногда даже рвение со стороны местных жителей использовать английский язык.
Помимо новых предприятий мы заметили значительные улучшения в обслуживании клиентов
Наша старшая дочь вернулась в Канаду в университет, остальные остались с нами в Казахстане. Они посещают международную школу и любят нашу жизнь здесь. У них есть друзья из Казахстана, Чили, Америки, Польши, Финляндии и других стран. Они играют волейбол и футбол, любят пробовать новые рецепты, такие как шоколадные блины, постный чили или вареники с творогом.
Одно из наших любимых мест в городе — это фуд-корт в «Керуене». Перед пандемией нас там можно было встретить каждые выходные. Мы знали весь персонал Sakura, поэтому часто посещали их кафе.
Прошло восемь лет с тех пор, как мы впервые приехали в Казахстан. Если бы тогда кто-то сказал нам, что мы проведем здесь большую часть десятилетия, я бы им не поверила. Но почему-то столица полюбилась нам: ее парки, магазины, школы и люди стали вторым домом.