Почему иностранцы переезжают в Японию, кем работают и почему остаются жить

Элли Керр, 23 года, родной город — Оук-Парк, танцовщица, @alleykerr









О первом впечатлении

О трудностях

О людях

О еде





Пер Хедман, 29 лет, компьютерный инженер

О первом впечатлении

О трудностях

О людях

О еде

Лиза Найт, 29 лет, учитель английского языка, фотограф, @lisainjapan













О первом впечатлении

О трудностях

О стиле жизни

Танцую, занимаюсь модельным бизнесом, актерским мастерством и пением.Здесь богатая история и культура, всегда свежие продукты, уникальная природа, но больше всего мне нравятся добрые, заботливые люди, которые изо всех сил стараются помочь.Однако я смогла выучить японский и привыкнуть к образу жизни.Они серьезно к ней относятся, и удивительно видеть, насколько местные преданы профессии.Я всегда была поклонником японской кухни и часто хожу в японские рестораны. Я перестала есть мясо, и круто, что в Японии есть много разнообразной еды: вегетарианские суши и окономияки — японское блюдо из блинов.. Работаю инженером-программистом в Японии и живу здесь около двух с половиной лет.Ограниченная внешняя торговля и то, что страна никогда не была колонизирована, дают совершенно уникальную культуру. После долгих путешествий и поездок в Японию решил, что останусь в этой стране подольше.Когда вышел из самолета, то на улице было всего семь градусов, я был шокирован, что не мог даже дышать из-за чрезмерной влажности. Но меня ждали прекрасные пейзажи.Вначале это было ужасно, я просыпался от самого маленького звука, было много бессонных ночей.У людей спокойный образ жизни.Но в Швеции мы работаем больше, но традиционно рабочих часов в Японии больше. Что касается сервисных работ и ресторанов, у них более перфекционистский взгляд. Однако в офисах люди работают в расслабленном темпе.Если вы хотите попробовать любую кухню мира, вы должны попробовать ее в Японии. Хотите попробовать лучшие французские блюда — они есть в Японии. Хотите попробовать итальянскую кухню? Теперь вы знаете, где это сделать.Раньше работала в юридической и банковской сфере, но в 2018 году переехала в Токио.Живу в Японии чуть больше года.Мое первое впечатление о Японии было полно восхищения и изумления. Я была удивлена неоновым светом и суетой Синдзюку, но, с другой стороны, тихой, безмятежной японской культурой. Тогда я испробовала все, от обеда в сумасшедшем ресторане в Токио, где владелец одевается как лягушка, до ночевки в традиционном буддийском храме.Я плохо говорю по-японски, и во многих случаях помехой был именно языковой барьер. Начало всегда труднее, а затем, если у вас есть все необходимое, жить здесь легко.В поездах и на улицах тихо. Я люблю это.В Токио также нет урн. Тем не менее, улицы чистые.Японская культура глубоко укоренилась в буддийской и синтоистской идеологиях, поэтому природа и семья — важные аспекты.