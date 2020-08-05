Почему иностранцы переезжают в Японию, кем работают и почему остаются жить

Элли Керр, 23 года, родной город — Оук-Парк, танцовщица, @alleykerr
Я родом из Калифорнии. Танцую, занимаюсь модельным бизнесом, актерским мастерством и пением.
Я переехала в Японию в 2017 году, тогда мне было 19 лет и я строила свое будущее и карьеру — ходила на прослушивания, и теперь я работаю здесь.
До переезда сюда у меня не было связей с Японией, но теперь это мой второй дом.
О первом впечатлении
Я влюбилась в Японию. Здесь богатая история и культура, всегда свежие продукты, уникальная природа, но больше всего мне нравятся добрые, заботливые люди, которые изо всех сил стараются помочь.
О трудностях
Изначально у меня были проблемы только с языком и некоторыми культурными различиями. Однако я смогла выучить японский и привыкнуть к образу жизни.
О людях
Мне нравится, как японцы преданы работе. Они серьезно к ней относятся, и удивительно видеть, насколько местные преданы профессии.
О еде
Люблю японскую еду. Я всегда была поклонником японской кухни и часто хожу в японские рестораны. Я перестала есть мясо, и круто, что в Японии есть много разнообразной еды: вегетарианские суши и окономияки — японское блюдо из блинов.
Пер Хедман, 29 лет, компьютерный инженер
Я родом из Швеции, где у нас полночное солнце летом и северное сияние зимой. Работаю инженером-программистом в Японии и живу здесь около двух с половиной лет.
У меня появился интерес к стране по разным причинам, включая исторические. Ограниченная внешняя торговля и то, что страна никогда не была колонизирована, дают совершенно уникальную культуру. После долгих путешествий и поездок в Японию решил, что останусь в этой стране подольше.
О первом впечатлении
Я приехал в августе. Когда вышел из самолета, то на улице было всего семь градусов, я был шокирован, что не мог даже дышать из-за чрезмерной влажности. Но меня ждали прекрасные пейзажи.
Было много впечатлений, но прекрасная природа, проникающая в город, и шок от погоды были двумя самыми сильными воспоминаниями первого дня.
О трудностях
Когда я переехал сюда по работе, мне пришлось жить в пансионе в течение нескольких месяцев. Вначале это было ужасно, я просыпался от самого маленького звука, было много бессонных ночей.
О людях
В стране живет почти 127 миллионов человек, и у них гораздо больше свободы быть тем, кем они хотят. У людей спокойный образ жизни.
Существуют стереотипы о японцах, что они трудолюбивые. Но в Швеции мы работаем больше, но традиционно рабочих часов в Японии больше. Что касается сервисных работ и ресторанов, у них более перфекционистский взгляд. Однако в офисах люди работают в расслабленном темпе.
О еде
Японская еда полезная и вкусная. Если вы хотите попробовать любую кухню мира, вы должны попробовать ее в Японии. Хотите попробовать лучшие французские блюда — они есть в Японии. Хотите попробовать итальянскую кухню? Теперь вы знаете, где это сделать.
Лиза Найт, 29 лет, учитель английского языка, фотограф, @lisainjapan
Я из Австралии. Раньше работала в юридической и банковской сфере, но в 2018 году переехала в Токио.
Я учитель английского языка для детей и фотограф. Живу в Японии чуть больше года.
О первом впечатлении
Я впервые посетила Японию в 2012 году. Мое первое впечатление о Японии было полно восхищения и изумления. Я была удивлена неоновым светом и суетой Синдзюку, но, с другой стороны, тихой, безмятежной японской культурой. Тогда я испробовала все, от обеда в сумасшедшем ресторане в Токио, где владелец одевается как лягушка, до ночевки в традиционном буддийском храме.
О трудностях
При переезде в Японию возникает много препятствий, таких как поиск места для проживания и открытие банковских счетов. Я плохо говорю по-японски, и во многих случаях помехой был именно языковой барьер. Начало всегда труднее, а затем, если у вас есть все необходимое, жить здесь легко.
О стиле жизни
Самая большая разница между Японией и Австралией в том, что в Японии очень тихо. В поездах и на улицах тихо. Я люблю это.
В Токио также нет урн. Тем не менее, улицы чистые.
Японцы очень добрые. Японская культура глубоко укоренилась в буддийской и синтоистской идеологиях, поэтому природа и семья — важные аспекты.