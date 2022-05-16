Почему иностранным компаниям стоит выходить на рынки Казахстана и Узбекистана и какие меры поддержки предлагают страны

Поговорили с представителем юридической фирмы Unicase о том, как иностранные инвесторы и компании могут выходить на рынки Казахстана и Узбекистана, и узнали, зачем им это нужно.





Сания Перзадаева, управляющий партнер юридической фирмы Unicase

О себе

Я квалифицированный юрист Республики Казахстан, член наблюдательного совета в Казахстанской ассоциации юристов и управляющий партнер юридической фирмы Unicase.





Наша компания работает на рынке Казахстана 12 лет, а в Узбекистане — больше двух лет. Мы оказываем услуги в области юридического и налогового сопровождения, консультируем клиентов.

У нас большой опыт сопровождения сложных инфраструктурных компаний, поэтому мы оказываем юридическую поддержку на всех этапах реализации проекта и после ее завершения.

Сопровождаем иностранные и национальные бизнес структуры в области недропользования, традиционной и возобновляемой энергетики.

Зачем нужно юридическое сопровождение

Сопровождение иностранных компаний включает в себя: открытие юридического лица «под ключ», получение необходимых разрешительных документов, открытие банковских счетов, ежедневное юридическое консультирование и другие услуги.

Коммерческий и предпринимательский климат Казахстана и Узбекистана способствует созданию и развитию бизнеса. Наши страны привлекают иностранных инвесторов тем, что здесь есть большое количество неосвоенных земель, также у нас невысокие налоговые ставки, преференции.

Но многие иностранные компании сталкиваются с проблемой незнания процедур и тонкостей создания бизнеса в другой стране. Тогда они могут обратиться к фирмам, которые специализируются на сопровождении иностранных компаний.

Почему стоит выбрать Казахстан или Узбекистан

В Казахстане много неосвоенных территорий с залежами полезных ископаемых. Поэтому инвесторы для создания бизнеса часто выбирают деятельность по добыче полезных ископаемых и развитию сельского хозяйства.

Также многие виды деятельности поддерживаются на государственном уровне. Приоритетные сектора: малое и среднее предпринимательство, инновационная и инвестиционная деятельность, агропромышленный комплекс, несельскохозяйственные виды предпринимательской деятельности в сельской местности, туристическая деятельность.

Коммерческий и предпринимательский климат Казахстана и Узбекистана способствует созданию и развитию бизнеса

Узбекистан привлекает иностранных инвесторов особенностями географического расположения, климатическими условиями и преференциями.

Также обе страны предоставляют широкие возможности для использования возобновляемых источников энергии — солнца, ветра и воды. К примеру, среднее количество солнечных дней в году на юге Казахстана и в Узбекистане — около 300.

Какие нужны документы и разрешения

Ведение частного бизнеса в Казахстане и Узбекистане возможно двумя способами:

— для физических лиц путем регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

— для юридических лиц — посредством создания в регистрационно-правовой форме, предусмотренной законодательствами стран.

Первый шаг — выбор формы компании и ее регистрация. Например, Товарищество с ограниченной ответственностью.

В перечень документов входит: решение учредителя о создании ТОО, учредительный договор, устав.

Для иностранных учредителей-юридических лиц также необходимы: документы, подтверждающие государственную и налоговую регистрацию в стране инкорпорации или резидентства. Для иностранного физического лица необходим только паспорт.

Также существуют требования законодательства по получению разрешительных документов для привлечения иностранных работников. К примеру, сотрудникам-иностранцам нужно получить разрешение и рабочую визу. Гражданам России и Беларуси они не нужны. Это регулируется договором о ЕАЭС.

Если компания планирует осуществлять лицензируемую деятельность, требуется получение соответствующего документа.

О частых ошибках

Основная ошибка при ведении бизнеса — нарушение законов: по незнанию или умышленно. Необходимо учитывать нормы разных видов законодательства: налогового, таможенного, административного, уголовного и так далее.

Примеры распространенных ошибок: осуществление деятельности без получения лицензии, уклонение от оплаты налогов, неверное указание юридического адреса, некорректный выбор налогового режима. Чтобы их избежать, советую обращаться к локальным экспертам, предоставляющим услуги по сопровождению бизнеса в нужной вам стране.

О мерах стимулирования бизнеса

Развитие малого и среднего бизнеса — основа экономики любой страны. В Казахстане с 1 января 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса освободили от налогов на доходы и ввели мораторий на проведение проверок на три года.

В программе «Дорожная карта бизнеса-2025» сняты отраслевые ограничения, размер кредита увеличен до семи миллиардов тенге со сроком субсидирования пять лет. Также запустили новое направление — кредитование микро- и малого предпринимательства за счет субсидирования по ставке 6% с увеличенным сроком рефинансирования.

Высокая инвестиционная привлекательность Казахстана подтверждается позицией в международном рейтинге Doing Business. В 2020 году страна вошла в топ-25.

Узбекистан также поддерживает бизнес. За последние пять лет на административном уровне упрощены процедуры получения разрешений, отменены 114 лицензий и разрешений, по 33 видам деятельности внедрен уведомительный порядок. В два раза сократили сроки их выдачи, отменили лишние проверки, сняли ограничения, связанные с оборотом наличных денег.

В результате этих мер в стране улучшился бизнес-климат. В последнем отчете Doing Business рейтинг Узбекистана поднялся на семь позиций — 69 место.

Также оптимизируются процессы взаимодействия инвесторов и государства через цифровизацию и бесконтактное предоставление услуг.