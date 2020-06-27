Почему Грузия — идеальная страна для творческих людей и где они собираются в Тбилиси

Тинатин Ломинадзе, 32 года, город — Тбилиси, обучение грузинской кухне, @ georgia_from_inside









О себе

Смотрю, читаю и слушаю

Что вдохновляет

Как я отдыхаю

Грузия — идеальное место для творчества

Где провожу много времени

Мария Горюнова, 28 лет, город — Тбилиси, художник, @goryunovamariya













О себе

Смотрю, читаю и слушаю

Что вдохновляет

Как я отдыхаю

Где провожу много времени

Грузины любят не только стильно одеваться, но и создавать свою одежду

Зарина Нурланова, 26 лет, город — Тбилиси, фуд-блогер, @tbilisimo













О себе

Смотрю, читаю и слушаю

Что вдохновляет

Как я отдыхаю

Где провожу много времени





Красивое и необычное место, где можно купить антиквариат — блошиный рынок на Сухом мосту

Я занимаюсь кулинарными мастер-классами по национальной грузинской кухне с 2014 года. Все началось с приглашения провести дружеский обед в небольшом кафе и вылилось в профессиональное хобби. Теперь я представляю кухню своего народа не только на Родине, но и за пределами Грузии.Особенная атмосфера всегда дает простор для творчества.Я с детства любила готовить и благодаря соседям всех национальностей освоила много разнообразных блюд. Каждые выходные в моем доме было множество гостей. Попасть на такой званый ужин можно было по знакомству и заплатив символическую стоимость за продукты. Благодаря таким мероприятиям я получила огромный опыт в кулинарии и познакомилась с самыми разными людьми: актерами театра и кино, ведущими, писателями, спортсменками, политиками.. Вот кружевные занавески, за которыми еле слышно играет радио. Или соседки на резном балкончике пьют кофе и обсуждают последние события. В Грузии все себя чувствуют как дома, может, потому что каждый находит здесь что-то свое.Старая и новая части города тесно переплетены между собой родственными корнями и поколениями. По вечерам жители города заполняют парки и узкие улочки, старики играют в домино, дети бегают по двору и обливают друг друга водой из бутылок, а через дорогу работают маленькие кафе. Стоит присесть за столик, как вас сразу накормят, предложат и хачапури, и хинкали, и вино.В бокале играет вино, а в воздухе аромат шашлыка. Грузия — идеальное место для творчества. Талантливый человек тут найдет тысячи возможностей для реализации и вдохновения.Это машина времени, которая работает практически ежедневно с позднего утра до раннего вечера. Особенно насыщен базар в выходные дни, когда старьевщики могут проснуться пораньше и уже к 10 утра выставить хрустальные вазы на солнце. Тут можно встретить самые неожиданные предметы прошлого века и интересных людей — как местных, так и иностранцев. Такое количество колоритных персонажей вы не встретите больше нигде в городе.Вам, наверняка, удастся найти что-то особенное на свой вкус.Рисую все: от портретов до принтов. Сотрудничаю с дизайнерами, отправляю работы в Россию. На данный момент готовлю свою первую выставку. Также я основатель бренда грузинских ювелирных украшений MINANKARI JEWERLY.Иногда, наоборот, помогаю организовывать творческий процесс и наблюдаю со стороны.Я родом из Ярославля — это родина первого русского театра. Поэтому при любой возможности выбираюсь на постановки.Недавно с одним музыкантом записала ко Дню рождения дебютный трек под названием «Кукуруза». Это было забавно, но, возможно, я продолжу развиваться и в этом направлении.Пою народные песни — занимаюсь этим с детства.То, о чем они думают, что делают, кого любят, как радуются и грустят, относятся к миру. Нет ничего более вдохновляющего, чем человек.Я с широко распахнутыми глазами принимаю все, что дает мир. Слушаю и классику, и рок. В театре люблю и классические, и современные постановки. Не ограничиваю себя в направлениях и проявлениях творчества. Все это меня безумно вдохновляет.Здесь много уголков, которые достойны внимания. Поэтому я часто путешествую. Мне нравится, что в такой маленькой и компактной стране можно найти разнообразные невероятные ландшафты, природу, и даже кухню.Иногда такие люди встречаются прямо на улицах города. Здесь не считается чем-то зазорным написать совершенно незнакомому человеку с просьбой или предложением по чьей-то рекомендации. Благодаря этому у меня появилось много друзей.Для меня это целый ритуал — люблю находиться на вершине, наблюдать за городом со смотровой площадки. А в ресторанчике на вершине этой горы подают вкусный хачапури по-аджарски и шоколадный лимонад. Это место меня заряжает.Можно прогуляться по проспекту Чавчавадзе до Руставели. Нравится райончик возле метро «Марджанишвили» и улица Плеханова — проспект Агмашенебели.В районе Ваке есть целая улица грузинский дизайнеров — Абашидзе. Это эпицентр грузинской моды.Веду блог о жизни в Грузии, снимаю короткие видеорецепты, в том числе знаменитые блюда грузинской кухни. Недавно прошла обучение на профессионального ресторатора, в планах открыть небольшое семейное кафе.Зимой катаюсь на сноуборде на горнолыжном курорте Гудаури.В последнее время открыла для себя произведения Чингиза Айтматова и «Слова назидания». Считаю, что проблемы общества, описанные Абаем, актуальны и сегодня.Это самая титулованная женщина шеф-повар, обладатель семи звезд Мишлен, которая прошла путь от мясной лавки до кухонь лучших ресторанов мира.Этим летом путешествовала по Грузии на автомобиле.Могу выделить популярные места среди творческой молодежи — это «Фабрика» и Винзавод.Я часто бываю на озере Лиси, там можно устроить пикник, это идеальное место для пробежки и фитнеса. Люблю прогуляться по знаменитому проспекту Руставели, с его историческими зданиями. Выпить кофе в деловом центре Ваке.Также есть красивое и необычное место, где можно купить антиквариат — блошиный рынок на Сухом мосту. Там я нашла редкие книги, которым почти сотня лет, за небольшую стоимость.