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Почему Грузия — идеальная страна для творческих людей и где они собираются в Тбилиси
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Сегодня в 18:50

Почему Грузия — идеальная страна для творческих людей и где они собираются в Тбилиси

Тинатин Ломинадзе, 32 года, город — Тбилиси, обучение грузинской кухне, @georgia_from_inside


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О себе


Я занимаюсь кулинарными мастер-классами по национальной грузинской кухне с 2014 года. Все началось с приглашения провести дружеский обед в небольшом кафе и вылилось в профессиональное хобби. Теперь я представляю кухню своего народа не только на Родине, но и за пределами Грузии.

Смотрю, читаю и слушаю


В свободное от любимого хобби время я предпочитаю посещать консерваторию, театры, оперу и художественные выставки. Особенная атмосфера всегда дает простор для творчества.

Что вдохновляет


Счастливый человек тот, который находит свое призвание и реализуется в нем.

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Меня вдохновляет моя деятельность. Я с детства любила готовить и благодаря соседям всех национальностей освоила много разнообразных блюд. Каждые выходные в моем доме было множество гостей. Попасть на такой званый ужин можно было по знакомству и заплатив символическую стоимость за продукты. Благодаря таким мероприятиям я получила огромный опыт в кулинарии и познакомилась с самыми разными людьми: актерами театра и кино, ведущими, писателями, спортсменками, политиками.

Как я отдыхаю


Живя в Тбилиси, вы каждый день можете прогуливаться по старому городу и узнавать что-то новое — за каждым окном своя жизнь. Вот кружевные занавески, за которыми еле слышно играет радио. Или соседки на резном балкончике пьют кофе и обсуждают последние события. В Грузии все себя чувствуют как дома, может, потому что каждый находит здесь что-то свое.

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Тбилиси — город контрастов. Старая и новая части города тесно переплетены между собой родственными корнями и поколениями. По вечерам жители города заполняют парки и узкие улочки, старики играют в домино, дети бегают по двору и обливают друг друга водой из бутылок, а через дорогу работают маленькие кафе. Стоит присесть за столик, как вас сразу накормят, предложат и хачапури, и хинкали, и вино.

Грузия — идеальное место для творчества


Или вы можете потратить два часа и оказаться в совершенно другом мире: вершины гор, журчанье рек, сотни белых барашков на склоне. В бокале играет вино, а в воздухе аромат шашлыка. Грузия — идеальное место для творчества. Талантливый человек тут найдет тысячи возможностей для реализации и вдохновения.

Где провожу много времени


В Тбилиси непременно стоит посетить блошиный рынок. Это машина времени, которая работает практически ежедневно с позднего утра до раннего вечера. Особенно насыщен базар в выходные дни, когда старьевщики могут проснуться пораньше и уже к 10 утра выставить хрустальные вазы на солнце. Тут можно встретить самые неожиданные предметы прошлого века и интересных людей — как местных, так и иностранцев. Такое количество колоритных персонажей вы не встретите больше нигде в городе.

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Прогуливаясь по городу, непременно загляните в сувенирные магазинчики и дизайнерские магазины. Вам, наверняка, удастся найти что-то особенное на свой вкус.

Мария Горюнова, 28 лет, город — Тбилиси, художник, @goryunovamariya


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О себе


Я художник. Рисую все: от портретов до принтов. Сотрудничаю с дизайнерами, отправляю работы в Россию. На данный момент готовлю свою первую выставку. Также я основатель бренда грузинских ювелирных украшений MINANKARI JEWERLY.

Мне нравится участвовать в разных съемках и фотосессиях, где я выступаю в качестве модели. Иногда, наоборот, помогаю организовывать творческий процесс и наблюдаю со стороны.

Смотрю, читаю и слушаю


Обожаю театр. Я родом из Ярославля — это родина первого русского театра. Поэтому при любой возможности выбираюсь на постановки.

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Люблю музыку, отношу себя к числу меломанов. Недавно с одним музыкантом записала ко Дню рождения дебютный трек под названием «Кукуруза». Это было забавно, но, возможно, я продолжу развиваться и в этом направлении.

Увлекаюсь фольклором. Пою народные песни — занимаюсь этим с детства.

Что вдохновляет


В работе и в жизни меня вдохновляют люди. То, о чем они думают, что делают, кого любят, как радуются и грустят, относятся к миру. Нет ничего более вдохновляющего, чем человек.

Мне нравится узнавать мир во всех сферах искусства. Я с широко распахнутыми глазами принимаю все, что дает мир. Слушаю и классику, и рок. В театре люблю и классические, и современные постановки. Не ограничиваю себя в направлениях и проявлениях творчества. Все это меня безумно вдохновляет.

Как я отдыхаю


Я живу в Грузии полтора года и еще много где не была. Здесь много уголков, которые достойны внимания. Поэтому я часто путешествую. Мне нравится, что в такой маленькой и компактной стране можно найти разнообразные невероятные ландшафты, природу, и даже кухню.

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Мой формат отдыха — взять хорошую компанию, еду, прыгнуть в машину и уехать куда-нибудь в деревню.

Где провожу много времени


Я могу встретить интересных людей на концертах, премьерах документальных фильмов, дружеских посиделках, квартирниках. Иногда такие люди встречаются прямо на улицах города. Здесь не считается чем-то зазорным написать совершенно незнакомому человеку с просьбой или предложением по чьей-то рекомендации. Благодаря этому у меня появилось много друзей.

Грузины любят не только стильно одеваться, но и создавать свою одежду


Я обожаю Мтацминду — это гора, куда можно подняться на фуникулере. Для меня это целый ритуал — люблю находиться на вершине, наблюдать за городом со смотровой площадки. А в ресторанчике на вершине этой горы подают вкусный хачапури по-аджарски и шоколадный лимонад. Это место меня заряжает.

Люблю центральные улицы города, особенно вечером. Можно прогуляться по проспекту Чавчавадзе до Руставели. Нравится райончик возле метро «Марджанишвили» и улица Плеханова — проспект Агмашенебели.

Грузины любят не только стильно одеваться, но и создавать свою одежду. В районе Ваке есть целая улица грузинский дизайнеров — Абашидзе. Это эпицентр грузинской моды.

Зарина Нурланова, 26 лет, город — Тбилиси, фуд-блогер, @tbilisimo


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О себе


Я родилась и выросла в Казахстане, сейчас живу на два города — Нур-Султан и Тбилиси. Веду блог о жизни в Грузии, снимаю короткие видеорецепты, в том числе знаменитые блюда грузинской кухни. Недавно прошла обучение на профессионального ресторатора, в планах открыть небольшое семейное кафе.

Увлекаюсь фотографией и видеомонтажом. Зимой катаюсь на сноуборде на горнолыжном курорте Гудаури.

Смотрю, читаю и слушаю


Я меломан, но больше всего предпочитаю инструментальную музыку.

Из литературы большое впечатление на меня произвели: «Шагреневая кожа» Бальзака и «Жестокий век» Калашникова. В последнее время открыла для себя произведения Чингиза Айтматова и «Слова назидания». Считаю, что проблемы общества, описанные Абаем, актуальны и сегодня.

Что вдохновляет


Меня вдохновляет пример Karme Ruscalleda. Это самая титулованная женщина шеф-повар, обладатель семи звезд Мишлен, которая прошла путь от мясной лавки до кухонь лучших ресторанов мира.

Как я отдыхаю


Люблю отдых в Испании, побывала почти во всех уголках этой страны. Этим летом путешествовала по Грузии на автомобиле.

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Где провожу много времени


 В Тбилиси есть много арт-объектов, групп в социальных сетях, где собираются интересные, креативные люди. Могу выделить популярные места среди творческой молодежи — это «Фабрика» и Винзавод.

Красивое и необычное место, где можно купить антиквариат — блошиный рынок на Сухом мосту


Тбилиси — туристический город, где много красивых и интересных мест. Я часто бываю на озере Лиси, там можно устроить пикник, это идеальное место для пробежки и фитнеса. Люблю прогуляться по знаменитому проспекту Руставели, с его историческими зданиями. Выпить кофе в деловом центре Ваке.

Грузия славится дизайнерами одежды и обуви, которую можно приобрести, прогуливаясь по новому центру. Также есть красивое и необычное место, где можно купить антиквариат — блошиный рынок на Сухом мосту. Там я нашла редкие книги, которым почти сотня лет, за небольшую стоимость.

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