По мотивам «Властелина Колец» снимут аниме

Франшиза по мотивам «Властелина Колец» вернется на большие экраны в формате аниме. Картина выйдет с подзаголовком «Война Рохиррима».

Фильм будет посвящен Хельму Молоторукому — королю государства Рохан. Именно там расположена знаменитая долина Хельмова Падь. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Режиссером станет Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах»). Сценарий напишут Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз, ранее они совместно работали над веб-сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Создатели будут консультироваться с Филиппой Бойенс, сценаристкой оригинальной трилогии.

На данный момент идет отбор актеров, которые озвучат аниме. Распространением фильма по всему миру будет заниматься Warner Bros. Pictures.

Источник: daily.afisha.ru