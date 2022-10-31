Плотный крем, ретинол и кислоты: что добавить в зимний уход

Косметологи рассказали, какие ошибки часто совершают в уходе за кожей, и какие средства добавить в свой уход зимой.









Гульшан Зайнидинова, 30 лет, город — Бишкек, врач-косметолог, @dr.gulshan_zainidinova





О себе





Я врач-косметолог из Бишкека. Уже пять лет обучаю специалистов, а также помогаю девушкам грамотно ухаживать за кожей и продлевать свою молодость.

Как ухаживать за кожей





Самая распространенная ошибка в уходе — покупать косметику из-за рекламы. Перед выбором средств нужно изучить свою кожу: определить ее тип и состояние. Еще одна ошибка: чем больше, тем лучше. Лишняя косметика может нанести больше вреда, чем пользы.

Важно поддерживать баланс между гиперуходом и его отсутствием, а также уходом в домашних условиях и в кабинете косметолога.

Рекомендую превратить уход за кожей в ритуал и повторять его минимум два раза в день.

Не стоит пользоваться щетками, спонжиками и другими средствами для умывания лица. Лучше делать все пальцами.

Кожа любого человека нуждается в очищении, обновлении и увлажнении или защите. Поэтому всегда актуальны будут три средства: средства для умывания, пилинги, крем по типу кожи.

Рекомендации на зиму





На зиму я рекомендую взять:

— крем с ретинолом для глубокого обновления кожи

— плотный крем. Он защитит кожу от холода и ветров.

Камила Керимова, 24 года, город — Ташкент, косметолог-эстетист, @ cosmokamila

О себе





Я косметолог-эстетист, специалист аппаратной косметологии. Разработала несколько методик по уходу за кожей лица без помощи инъекций. Помогла более 100 людям избавиться от акне с помощью правильного домашнего ухода и процедур в кабинете.

Как ухаживать за кожей





Самые распространенные ошибки в уходе за жирным типом кожи — сушка лица с целью уменьшить выработку сальных желез. В результате кожа вырабатывает больше сальности и защищает себя от обезвоживания, а мы получаем еще больше воспалений и комедонов на лице.

Люди с сухим типом кожи, наоборот, используют жирные крема, которые создают пленку на лице. Из-за этого кожа теряет влагу.

Самая важная привычка — это прием воды в зависимости от роста и веса человека. Она улучшает кровообращение и уровень гидрадации.

Также важен здоровый сон. Ложитесь спать до полуночи: с 22:00 до 23:00. В это время активная фаза для выработки мелатонина.

Важно спать удобно, не лицом в подушку. Иначе вы скоро заметите первые признаки опущения нижней трети лица.

Средства для ухода, которые я рекомендую:





— La Roshe Posay, серия Lipikar AP+

— La Roshe Posay, серия HyaluB5

— солнцезащитный крем. Его использование предотвращает фотостарение

— средства с ретинолами и средства с витамином C. Это антиоксиданты для кожи лица.

Рекомендации на зиму







— крема: От сывороток лучше отказаться или использовать их только на ночь, так как сыворотка на холоде превращается в льдинки, а это портит кожу

— Hyasealon. Это трехмолекулярная модификация гиалуроновой кислоты

— средства с гиалуроновой кислотой помогают от обезвоживания.













О себе





Я врач дерматокосметолог. Веду прием в клинике Beauty Code. Лечу акне и акнеформные дерматозы, провожу косметологические процедуры и веду онлайн-консультации для пациентов из разных стран. Активно веду экспертный блог в TikTok и Instagram.

Как ухаживать за кожей





Одна из главных ошибок в уходе — агрессивное очищение. Этим часто занимаются обладатели жирной кожи, которые считают, что очищение до скрипа — это хорошо. Но ощущение скрипа говорит о том, что с кожи вымыли много полезных липидов, которые ей нужны. Это приводит к нарушению эпидермального барьера, сухости, шелушениям, обезвоженности и увеличению воспалительных элементов.

Много кислот, ретинола и антиоксидантов — не значит хорошо. Не стоит добавлять все, что можно, в свой уход. Нужно правильно оценивать потребности кожи и знать, что можно сочетать в одном уходе, а что нет.

Также нужна база. База — это очищение, увлажнение и SPF-защита. Не стоит возлагать большие ожидания на косметику. Качественный уход важен, но если есть заболевание, его нужно лечить. Дорогой продукт не решит проблемы. Отталкиваться нужно не от цены, а от состава и потребностей кожи.

Основную влагу кожа получает не от кремов, а от организма. Поэтому важно пить чистую воду каждый день.

Нельзя трогать и ковырять лицо.

Важно каждый день ухаживать за кожей и придерживаться правильного питания, оно сказывается на ее состоянии.

Очищайте экран телефона, если вы часто прикладываете его к уху во время разговора.

Средства для ухода, которые я рекомендую:





— средство для защиты кожи от солнца

— средство для очищения кожи



— средство для увлажнения кожи.



Это база, которая будет актуальна всегда. Все остальное — дополнительный уход, который нужен для решения определенных проблем.

Рекомендации на зиму

— кислоты и ретинол. Они помогут с такими проблемами, как: комедоны, черные точки и пигментация. Но если вы используете активы, на утро у вас обязательно должен быть SPF-крем.



— плотные крема с физиологическими липидами и крема на ламеллярных эмульсиях.