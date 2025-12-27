«Плотность решает все»: как строить сеть пунктов выдачи в Центральной Азии

В рамках деловой программы Central Asian Franchising Business Expo с практическим докладом выступил Евгений Воронин, владелец сетей пунктов выдачи заказов Ozon, Wildberries и СДЭК в Казахстане. Его выступление было посвящено ключевым факторам рентабельности и масштабирования логистического бизнеса в регионе.





«В логистике плотность сети — это не просто показатель, а основной драйвер экономики. Одна точка в спальном районе с 500 заказами в день выгоднее трех точек по 100 заказов», — заявил спикер, обозначив главный принцип работы.

В своем выступлении предприниматель структурировал опыт построения сети из 20+ ПВЗ вокруг практических принципов:

1. Анализ локации и партнерство. Успех ПВЗ на 70% определяется правильным выбором помещения.

2. Гибкая операционная модель. Спикер рассказал о необходимости адаптировать график работы — часто до 22-23 часов, и условия хранения под привычки местных жителей, которые активно забирают заказы после работы. Также была затронута тема автоматизации процессов приема и выдачи для минимизации ошибок и очередей.

3. Экономика единой точки. В ходе обсуждения была детально разобрана структура затрат и доходов типичного пункта выдачи заказов. Критически важным для обеспечения рентабельности отмечено достижение порога в 300–400 заказов в день, что позволяет покрывать операционные расходы и генерировать прибыль

Инструменты для франчайзи и инвесторов





Особый интерес вызвала часть, где Воронин перешел к конкретным цифрам и инструментам для масштабирования:

— типология помещений: анализ преимуществ и недостатков размещения в ТЦ, в отдельно стоящих боксах или как части другого бизнеса

— система KPI для управляющего: четкие метрики по конверсии — отношение полученных к выданным заказам, скорости обработки, клиентскому сервису и динамике роста

— модель франчайзинга: спикер представил готовую модель для партнеров, включающую не только бренд и IT-поддержку, но и помощь в анализе локации, обучение персонала и централизованные закупки оборудования.

Итог: логистика как инфраструктура роста





Выступление вызвало активную дискуссию среди потенциальных франчайзи и инвесторов. «Рынок ПВЗ в Казахстане далек от насыщения. При средней плотности в 5 раз ниже, чем в России, и росте объемов e-commerce на 30-40% в год, это одна из самых перспективных ниш для инвестиций в ближайшие 3-5 лет», — резюмировал Воронин в заключительной части.

Участники отметили ценность прикладных данных и готовых расчетных моделей, которые позволяют оценить риски и потенциал до входа в бизнес.





Автор: Елизавета Трудова