Первый народный артист, путешественник и летчица: 8 казахов, о которых знают немногие

Казахская степь стала родиной для многих великих людей. Мы расскажем о тех, о ком вы могли не знать до сегодняшнего дня, несмотря на их достижения.







Шоже Каржаубайулы (1803-1895)

Мастер-акын с детства увлекался поэтическим искусством, играл на домбре и кобызе. В своем творчестве он выражал мировоззрение и традиционные ценности казахского народа. Шоже был высоко оценен Чоканом Валихановым, Абаем Кунанбаевым, Султанмахмутом Торайгыровом за поэтический талант, прямоту и смелость. Именно он в наиболее полном варианте записал поэму «Козы Корпеш — Баян Сулу».





Муса Шорманов (1819-1885)





Султан и просветитель, Муса интересовался народным фольклором, изучал традиции и обряды казахов. Он в совершенстве владел русским, французским и арабским языками и за свою жизнь написал множество научных работ, которые сделали его известным в Петербурге. В свое время ученый предоставил несколько десятков экспонатов для Всероссийской выставки. Сейчас они хранятся в музеях России и Германии и там рассказывают историю казахского народа.





Салык Бабажанов (1831-1871)





Ученый Салык стал автором множества статей, посвященных истории, археологии и этнографии. Он стал вторым казахом, избранным в члены Русского географического общества после Валиханова и первым казахом, официально награжденным серебряной медалью за научные труды. Обнаруженные Салыком этнографические изделия и археологические находки, были выставлены в музее Русского географического общества, а позже переданы в Эрмитаж.





Турмагамбет Изтлеулы (1882-1939)





Известный в свое время казахский акын и переводчик, он написал свою первую басню уже в 14 лет. Знал персидский, турецкий и арабский языки. Его творчество было разнообразным и охватывало множество жанров, от стихотворений до поэм. Именно он переводил на казахский язык великую поэму Фирдоуси «Шахнаме». Во всех работах Турмагамбета чувствуется искренность и эмоциональность, поэтому его можно назвать «певцом» народа.





Алиби Джангельдин (1884-1953)





Родившись в одном из многих аулов Тургайской области, Алиби самостоятельно построил свою судьбу, получил образование и стал одним из первых казахов, совершивших кругосветное путешествие. Почти три года в пути, больше 12 тысячи километров, не считая переходов по морю и железной дороге. По возвращению в родные степи он делился с соотечественниками впечатлениями и фотографиями, используя купленный кинематографический аппарат. О том, как это происходило и о других интересных событиях жизни Алиби, можно прочесть в его мемуарах.





Жумат Шанин (1892-1938)

Первый народный артист Казахстана, этот великий культурный деятель стоял у истоков театрального искусства в республике. Он закладывал основы его аспектов на профессиональном фундаменте, искал пути творческого развития. Жумат, автор множества известных пьес и постановок, которые и сейчас можно найти на афишах театров. В своем творчестве он использовал народные сказания, легенды и устные сказания.





Хиуаз Доспанова (1922-2008)





Великая летчица и штурман-стрелок Хиуаз была единственной казашкой, которая сражалась в полку, получившим название «ночные ведьмы». Хрупкая девушка была дважды тяжело ранена, но возвращалась в строй. После войны она выбрала для себя общественную деятельность и многое сделала для Алматы. За свою жизнь Хиуаз получила множество наград, а в 2004 году была награждена званием «Народный герой» — высшей степенью отличия.





Багдат Абишева (1928-2020)

Багдат была одной из первых казашек-историков, ученым и профессором.

Она оставила глубокий след в науке Казахстана. Благодаря ее деятельности мы знаем больше об истории городов страны и о том, как Казахстан развивал промышленность. Багдат была одним из авторов школьных учебников, которые мы все читали.





Источники:

Масанов Э. А., Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР. А.-А., 1996

Джангильдин Ч.А. Алиби Джангильдин. Документы и материалы. – Алматы: ТОО Издательство «Ана тілі», 2009

Коэмец Е.: Как воевала легендарная казахская летчица Хиуаз Доспанова // Caravan.kz

Ерофеева И. Муса Чорманов. Сподвижник и единомышленник Чокана // Панорама. – 1993