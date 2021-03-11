Первый казахстанский ProductCamp пройдет в Караганде 21 марта

ProductCamp — сильнейшее комьюнити по Product Management, которое объединяет профессионалов из разных стран в сфере цифровых технологий и инноваций.

Продакт-менеджер — человек, отвечающий за создание продукта, анализ рынка, ассортиментную политику, ценообразование, продвижение продукта.

Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах.

Зарегистрировавшись на онлайн-посещение, зритель получит доступ ко всем площадкам, которые проводят ProductCamp 21 марта. Спикеры и участники со всего мира: San Francisco / Berlin / London / Bangalor.

В офлайн-формате мероприятие пройдет в Караганде на площадке IT-Hub. Четыре спикера презентуют доклады на актуальные темы и пообщаются со зрителями. Также зрители получат доступ к записанным видеотрансляциям, которые проходят 21 марта.

Подробнее о ProductCamp и регистрация на сайте.