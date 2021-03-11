Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
pervyy-kazahstanskiy-productcamp-proydet-v-karagande-21-marta
Первый казахстанский ProductCamp пройдет в Караганде 21 марта
72
/
/

Сегодня в 11:51

Первый казахстанский ProductCamp пройдет в Караганде 21 марта

ProductCamp — сильнейшее комьюнити по Product Management, которое объединяет профессионалов из разных стран в сфере цифровых технологий и инноваций.

Продакт-менеджер — человек, отвечающий за создание продукта, анализ рынка, ассортиментную политику, ценообразование, продвижение продукта.

Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах.

Зарегистрировавшись на онлайн-посещение, зритель получит доступ ко всем площадкам, которые проводят ProductCamp 21 марта. Спикеры и участники со всего мира: San Francisco / Berlin / London / Bangalor.

В офлайн-формате мероприятие пройдет в Караганде на площадке IT-Hub. Четыре спикера презентуют доклады на актуальные темы и пообщаются со зрителями. Также зрители получат доступ к записанным видеотрансляциям, которые проходят 21 марта.

Подробнее о ProductCamp и регистрация на сайте.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#караганда #онлайн #форум #productmanager
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Чемпионат Казахстана по брейк-дансу пройдет в столице
677
В ТРЦ MEGA Silk Way открылся легендарный магазин Timberland
2768
«Ночь скидок» пройдет в магазинах Technodom
1206