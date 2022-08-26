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Первый iPhone в запечатанной коробке продали на аукционе за 35 тысяч долларов
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Сегодня в 09:52

Первый iPhone в запечатанной коробке продали на аукционе за 35 тысяч долларов

Первый смартфон своей компании Стив Джобс анонсировал на конференции Macworld Expo 9 января 2007 года. Тогда это был настоящий прорыв: сенсорный экран, новая операционная система, двухмегапиксельная камера, голосовая почта и веб-браузер. Даже внешне детище Стива Джобса отличалось от конкурентов: в его корпусе был скомбинирован металл и пластик. iPhone, как и мечтали разработчики Apple, стал хитом и впоследствии изменил технологический ландшафт. Те из покупателей, кто сразу рассмотрели потенциал гаджета, к настоящему моменту могут быть настоящими богачами. Главное заключалось в том, чтобы сохранить iPhone в первозданном виде.

Один прозорливый человек хранил оригинальный первый iPhone, купленный в 2007 году, в коробке. Эту самую коробку он за последние 15 лет так и не вскрыл. Распрощаться с iPhone он решил на аукционе от RR Auction. Там смартфон купили за 35 414 долларов.

В середине 2007 iPhone поступил в продажу по цене 599 долларов. За 15 лет стоимость гаджета выросла почти в 60 раз.

Источник: srsly.ru

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