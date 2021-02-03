Первые экодома в Сингапуре введут в эксплуатацию уже в 2023 году

Правительство Сингапура планирует построить умный экогород Тенгах на 42 тыс. домов. Первые объекты будут введены в эксплуатацию в 2023 году и станут частью проекта по снижению углеродных выбросов в атмосферу.

Экогород расположится в пяти районах на месте бывшей кирпичной фабрики общей площадью 700 гектаров. Официальные представители прозвали его «лесным городком», потому что будет очень много зелени и скверов.

Появятся умное освещение с датчиками движения, автоматический сбор мусора и цифровые дисплеи в домах, которые показывают влияние жителей на окружающую среду. Централизованное кондиционирование воздуха поможет избежать глобального потепления и избавит жителей от установки неэффективных сплит-систем.

Через центр будет проведен экологический коридор для диких животных, с одной стороны огороженный водосборным бассейном, а с другой — заповедником. Передвигаться по Тенгаху можно будет только на велосипеде или электромобиле, для которых по всему городу установят зарядные станции.

Источник: daily.afisha.ru