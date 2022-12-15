Первого «Железного человека» включили в Национальный реестр фильмов США

Первую картину из франшизы «Железный человек» включили в Национальный реестр фильмов США. Комиссия сочла его достаточно значимым для истории.

Каждый год Библиотека Конгресса США вносит 25 фильмов, которые старше десяти лет и считаются достаточно «культурно, исторически или эстетически значимыми».

Глава студии Marvel Кевин Файги поблагодарил комиссию за попадание в список «Железного человека» Джона Фавро, положившего начало большой супергеройской киновселенной. Это был первый самостоятельный проект Marvel, от которого зависело будущее студии.

В Национальный реестр также попали мультфильм «Русалочка» 1989 года, драма «Отверженная», ужастик «Кэрри» 1976 года и другие ленты.

Источник: daily.afisha.ru



