Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
pervogo-zheleznogo-cheloveka-vklyuchili-v-nacional-nyy-reestr-fil-mov-ssha
Первого «Железного человека» включили в Национальный реестр фильмов США
88
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:27

Первого «Железного человека» включили в Национальный реестр фильмов США

Первую картину из франшизы «Железный человек» включили в Национальный реестр фильмов США. Комиссия сочла его достаточно значимым для истории.

Каждый год Библиотека Конгресса США вносит 25 фильмов, которые старше десяти лет и считаются достаточно «культурно, исторически или эстетически значимыми».

Глава студии Marvel Кевин Файги поблагодарил комиссию за попадание в список «Железного человека» Джона Фавро, положившего начало большой супергеройской киновселенной. Это был первый самостоятельный проект Marvel, от которого зависело будущее студии.

В Национальный реестр также попали мультфильм «Русалочка» 1989 года, драма «Отверженная», ужастик «Кэрри» 1976 года и другие ленты.

Источник: daily.afisha.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сша #фильм #культура #железныйчеловек #списокнаследия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Американский стартап Zeva протестировал «летающую тарелку»
581
Столичные жители и гости могут посетить концерт «Акустика на крыше»
1651
Запущен новый рейс сообщением Новосибирск — Астана
1366
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.