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Первая в мире гонка летающих электромобилей прошла в Австралии
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Сегодня в 10:18

Первая в мире гонка летающих электромобилей прошла в Австралии

В гонке участвовали два пилота команды EXA. Они использовали дистанционно управляемые eVTOL. Так называют электрические летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой.

За проведение гонок отвечала лига Airspeeder, которая является подразделением Alauda Aeronautics — компании по производству электрических самолетов, базирующейся в Аделаиде, где находятся технический штаб лиги и ее испытательные полигоны. Предприятие проектирует, строит и продает гоночные самолеты eVTOL под названием Speeders.



«Первые в мире гонки электрических летательных аппаратов» проводили без людей внутри машин. Повторные гонки, но уже с пилотами в кабинах, Airspeeder планирует провести в 2024 году.

Длина трассы составляла примерно один километр, а сами электромобили летали со скоростью до 102 километров в час.

Источник: 24.kg

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#технологии #австралия #электромобили #гонки #летающееавто
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