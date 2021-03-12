Первая цифровая работа Покраса Лампаса в NFT

Известный российский художник-каллиграф Покрас Лампас стартовал продажу цифровых работ с проекции своего полотна на Чиркейскую ГЭС, крупнейшую гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Стартовая цена — 1 ETH.

Работа TRANSITION: Nature-Human-Technology-Electricity, оригинал которой написан на холсте, оцифрован, спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге продается в виде виртуального токена за ETH, на производство которого тратится эта самая электроэнергия.

Проект посвящен балансу между природой и антропогенной деятельностью человека, гидроэнергетикой и технологиями анализа данных, созиданием и потреблением.