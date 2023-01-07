Переводчик из Кыргызстана получил премию международного конкурса Open Eurasia

Переводчик и поэт из Кыргызстана Есенжан Абубакиров получил премию третьей степени им. Айи Максутовой на международном литературном конкурсе Open Eurasia.

В австралийском Мельбурне прошли одноименный форум и литературный фестиваль, направленные на популяризацию литературы стран Евразии и продвижение авторов региона в англоязычном пространстве.

На конкурс Есенжан представил перевод на английский язык нового рассказа писательницы Асель Аяповой «Алия и космическая программа» о девочках, мечтающих построить искусственный спутник Земли.

Источник: kaktus.media