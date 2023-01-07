Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
perevodchik-iz-kyrgyzstana-poluchil-premiyu-mezhdunarodnogo-konkursa-open-eurasia
Переводчик из Кыргызстана получил премию международного конкурса Open Eurasia
175
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:15

Переводчик из Кыргызстана получил премию международного конкурса Open Eurasia

Переводчик и поэт из Кыргызстана Есенжан Абубакиров получил премию третьей степени им. Айи Максутовой на международном литературном конкурсе Open Eurasia.

В австралийском Мельбурне прошли одноименный форум и литературный фестиваль, направленные на популяризацию литературы стран Евразии и продвижение авторов региона в англоязычном пространстве.

На конкурс Есенжан представил перевод на английский язык нового рассказа писательницы Асель Аяповой «Алия и космическая программа» о девочках, мечтающих построить искусственный спутник Земли.

Источник: kaktus.media

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#искусство #поэты #кыргызызарубежом #премия #переводчик
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сингапурские инвесторы отобрали шесть лучших казахстанских стартапов
2346
Ростуризм и TikTok продвинут внутренний туризм
1154
NASA объявило о годовой миссии по имитации жизни на Марсе
1251
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.