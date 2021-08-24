PayPal запустила криптовалютный сервис в Великобритании

Американская компания онлайн-платежей PayPal объявила о запуске своего криптовалютного сервиса в Великобритании. Это первый выход PayPal за пределы США.

PayPal позволяет клиентам покупать или продавать биткоин, bitcoin cash, ethereum или litecoin всего за 1 фунт стерлингов комиссии.

Пользователи могут отслеживать цены на криптовалюты в режиме реального времени и находить образовательный контент с помощью сервиса.

Как и в американской версии продукта, PayPal полагается на нью-йоркскую регулируемую цифровую валютную компанию Paxos, чтобы покупать и продавать криптовалюты в Великобритании.

Источник: rb.ru