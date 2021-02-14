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PayPal добавит опцию торговли акциями
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Сегодня в 12:44

PayPal добавит опцию торговли акциями

Международная электронная платежная система PayPal хочет расширить свой функционал торговлей акциями.

Также PayPal планирует предоставить своим клиентам возможность открытия высокодоходных сберегательных счетов, оплаты счетов и услуг по обналичиванию чеков. Уточняется, что компания намерена двигаться в сторону финансового суперприложения по аналогии с Alipay.

Представители платежной системы рассчитывают к 2025 году вдвое нарастить количество активных пользователей платформы примерно до 750 млн. За последний год на фоне пандемии PayPal приросла 72,7 млн новых клиентов.

Источник: rb.ru

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#бизнес #paypal #деньги #акции
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