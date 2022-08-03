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Tiffany & Co. запустит сервис для превращения NFT в украшения
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Сегодня в 10:20

Tiffany & Co. запустит сервис для превращения NFT в украшения

Tiffany & Co. запускает собственный NFT-сервис NFTiff. Он поможет пользователям превратить невзаимозаменяемые токены в настоящие украшения. Инициативу запустил владелец Cryptopunk и исполнительный вице-президент Tiffany & Co. по продуктам и коммуникациям Александр Арно.

С этого месяца владельцы токенов от Cryptopunk могут получить доступ к веб-сайту NFTiff, чтобы приобрести украшение в виде своего NFT. Аксессуары доступны для покупки только с помощью криптовалюты Ethereum.

Каждое украшение будет изготовлено ​​из 18-каратного розового или желтого золота и дополнено несколькими десятками драгоценных камней и бриллиантов. Кулон дополнят специально разработанной цепочкой с прямоугольными звеньями, напоминающими пиксели.

Источник: srsly.ru

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#технологии #украшения #tiffanyco #ювелирныеизделия #nft
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