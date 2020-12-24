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Павел Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в 2021 году
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Сегодня в 10:47

Павел Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в 2021 году

Павел Дуров сообщил, что с 2021 года Telegram начнет монетизироваться. Текущие функции мессенджера останутся бесплатными, но появятся новые «ресурсоемкие» и платные функции — для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями.

«По мере того, как Telegram приближается к отметке в 500 млн активных пользователей, многие задают вопрос: кто будет платить за этот рост? Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик. А поддержка проектов нашего масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год.

На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам.

Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку».

По словам Дурова, продавать компанию не будут. «Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса», — объяснил он. Это невозможно в составе крупной корпорации.

По словам Дурова, благодаря достигнутому масштабу Telegram будет монетизироваться «ненавязчиво» — большинство пользователей почти не заметят серьезных изменений.

Все, что связано с обменом сообщений, останется без рекламы. Мессенджер предложит собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность.

Источник: vc.ru

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