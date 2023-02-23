Apple запантетовала ремешок для часов, меняющий цвет

Компания Apple запантетовала ремешок для часов Apple Watch, который способен менять цвет в соответствии с желаниями владельца.

Ремешок выполнен с использованием технологии электрохромных элементов — полимерных нитей, которые под напряжением меняют цвет. По словам представителей Apple, ремешок можно будет настраивать, не снимая устройство.

При этом доступны для пользователей будут не только разные цвета, но и узоры, и даже текстовые элементы. Более того, ремешок возможно настроить таким образом, чтобы он прокручивал текстовые сообщения, как новостную ленту.

В компании предполагают, что владельцы Apple Watch захотят изменять цвет ремешка в тон своей одежды, а также использовать смену дизайна для уведомлений от различных приложений.

Источник: daily.afisha.ru