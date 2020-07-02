Лиам Нисон переезжает в итальянскую глубинку в трейлере комедии «Сделано в Италии»

В сети появился трейлер фильма «Сделано в Италии», главную роль в котором сыграл британский актер Лиам Нисон.

Режиссером картины выступил актер Джеймс Д’Арси, для которого этот фильм станет полнометражным дебютом. Он же написал сценарий комедии. Помимо Нисона в ленте снялись Линдси Дункан, Валерия Билелло, Майкл Ричардсон и Марко Квалья.





Фильм расскажет историю отца и сына, приехавших в итальянскую глубинку, чтобы восстановить и продать старый семейный особняк. Картина выйдет на экраны 7 августа.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: game-ost.ru