«Пацаны»: чем закончится главный антисупергеройский сериал десятилетия

Финальный сезон «Пацанов» выходит 8 апреля 2026 года — последний эпизод покажут 20 мая. Хоумлендер фактически контролирует Америку, Бутчер возвращается с вирусом против суперов, а Хьюи, Старлайт и Френчи оказались там, где выживание больше не выглядит гарантией. Похоже финал одного из самых жестких сатирических сериалов современности будет болезненным.

«Пацаны» с самого начала были не про спасение мира, а про его изнанку. Сериал стартовал в 2019 году и с тех пор строился как деконструкция супергеройского мифа: здесь суперсилы не делают героев благороднее, а власть почти всегда ведет к коррупции, насилию и манипуляции.

Почему сериал изменил жанр

«Пацаны» берут знакомую супергеройскую формулу и переворачивают ее: вместо вдохновляющего героизма — цинизм, вместо благородных символов — медийные монстры, вместо спасения человечества — борьба за контроль над ним. Критики называют проект жесткой деконструкцией супергеройской фантазии и зеркалом современной политики.

Финал

По официальному описанию, ставки в финальном сезоне выше, чем когда-либо. Хоумлендер правит Америкой железной рукой, Хьюи и Френчи заперты в «лагере свободы», Старлайт пытается организовать сопротивление, Кимико исчезла, а Бутчер готов применить вирус, способный уничтожить всех суперов. Почти каждый ключевой персонаж оказался на грани.

Кто выживет и есть ли шанс на человечность

Создатели пока не раскрывают это напрямую — в этом вся интрига. Но по конструкции финального сезона видно, что сериал ведет героев к точке, где победа может оказаться почти такой же разрушительной, как и поражение. В таких историях чаще всего выживает не самый сильный, а тот, кто в последний момент отказывается от мести, власти или саморазрушения. Главная ставка — не только на физическое выживание, но и на то, останется ли в ком-то из героев человечность.

Признание критиков и актуальность

Сериал до самого конца остается любим критиками: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 93%. Четвертый сезон получил характеристику «кривое зеркало современного общества», и это объясняет, почему шоу так долго не теряет актуальности.

Почему финал стоит смотреть

Финал «Пацанов» выглядит не как очередной сезон, а как завершение сериала, которому удалось стать одновременно зрелищным боевиком и политической сатирой. Он не восхищается сверхлюдьми, а методично показывает, что будет, если сверхвласть попадет в руки тех, кто ее не заслуживает.