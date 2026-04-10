«Пацаны»: чем закончится главный антисупергеройский сериал десятилетия
Искусство

07.04.2026

«Пацаны»: чем закончится главный антисупергеройский сериал десятилетия

Финальный сезон «Пацанов» выходит 8 апреля 2026 года — последний эпизод покажут 20 мая. Хоумлендер фактически контролирует Америку, Бутчер возвращается с вирусом против суперов, а Хьюи, Старлайт и Френчи оказались там, где выживание больше не выглядит гарантией. Похоже финал одного из самых жестких сатирических сериалов современности будет болезненным.


«Пацаны» с самого начала были не про спасение мира, а про его изнанку. Сериал стартовал в 2019 году и с тех пор строился как деконструкция супергеройского мифа: здесь суперсилы не делают героев благороднее, а власть почти всегда ведет к коррупции, насилию и манипуляции.

Почему сериал изменил жанр


«Пацаны» берут знакомую супергеройскую формулу и переворачивают ее: вместо вдохновляющего героизма — цинизм, вместо благородных символов — медийные монстры, вместо спасения человечества — борьба за контроль над ним. Критики называют проект жесткой деконструкцией супергеройской фантазии и зеркалом современной политики.

Финал


По официальному описанию, ставки в финальном сезоне выше, чем когда-либо. Хоумлендер правит Америкой железной рукой, Хьюи и Френчи заперты в «лагере свободы», Старлайт пытается организовать сопротивление, Кимико исчезла, а Бутчер готов применить вирус, способный уничтожить всех суперов. Почти каждый ключевой персонаж оказался на грани.

Кто выживет и есть ли шанс на человечность


Создатели пока не раскрывают это напрямую — в этом вся интрига. Но по конструкции финального сезона видно, что сериал ведет героев к точке, где победа может оказаться почти такой же разрушительной, как и поражение. В таких историях чаще всего выживает не самый сильный, а тот, кто в последний момент отказывается от мести, власти или саморазрушения. Главная ставка — не только на физическое выживание, но и на то, останется ли в ком-то из героев человечность.

Признание критиков и актуальность


Сериал до самого конца остается любим критиками: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 93%. Четвертый сезон получил характеристику «кривое зеркало современного общества», и это объясняет, почему шоу так долго не теряет актуальности.

Почему финал стоит смотреть

Финал «Пацанов» выглядит не как очередной сезон, а как завершение сериала, которому удалось стать одновременно зрелищным боевиком и политической сатирой. Он не восхищается сверхлюдьми, а методично показывает, что будет, если сверхвласть попадет в руки тех, кто ее не заслуживает.

#искусство #сериал #фантастикафильмы #тренды #пацаны
10 игр, которые обожают миллениалы: от Super Mario до The Sims
10 игр, которые обожают миллениалы: от Super Mario до The Sims
Актрисы «Лило и Стич» о новом фильме, важности послания «Охана» и гавайской культуре
10 масштабных киберспортивных турниров, которые все ждут в 2026 году
12 самых ожидаемых сериалов, которые мы будем смотреть в сентябре 2025
«Гипноз» как оружие: новая криминальная драма о девушке, стирающей границы реальности в кино с 15 января