Партнер аудиторской практики KPMG Caucasus and Central Asia о том, какие навыки нужны для успешной карьеры в Big4​

Какими навыками должен обладать молодой специалист для работы в «Большой четверке»? Достаточно ли быть проактивным и мультизадачным или есть другой секрет успеха. Обо всем этом и не только рассказываем в нашем материале.

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Сергей Нездемковский, партнер аудиторской практики KPMG Caucasus and Central Asia

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О себе

Я присоединился к команде KPMG Аудит в 2008 году, после окончания KIMEP по специальности «Государственное управление».

Это получилось благодаря стремлению научиться чему-то новому и желанию проявить себя. В интервью я продемонстрировал сильные аналитические навыки и умение работать с большим объемом данных. Во время работы к этому еще нужно будет добавить высокий уровень персональной ответственности за то, что ты делаешь, и умение слышать, понимать задачи, поставленные руководством.

Не бойтесь задавать вопросы, общайтесь со старшими коллегами и старайтесь максимально правильно расставить приоритеты между разными заданиями.

Мы провели исследование, чтобы понять, какие качества молодых специалистов будут актуальны в ближайшие годы. В его основе — опрос топ-менеджеров фирмы в регионах Кавказа и Центральной Азии.

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Карьерные советы

1. Hard Skills важны







Сегодня в топе качеств, которые менеджеры хотят видеть в кандидатах — реальные и измеримые навыки. Так ответили 65% опрошенных.

Перевес за «жесткими» навыками отмечается при приеме на работу по всему миру. Например, в отчете The Future of Jobs Report, проведенному для World Economic Forum, в тройке лидеров — навыки анализа, готовность к обучению, умение решать проблемы самостоятельно.

Сегодня это не просто желаемые навыки, они в числе необходимых. В какой-то степени этому способствовала пандемия, когда люди работали из дома и часто встречали возможные профессиональные вызовы в одиночку.

2. Развивайте аналитическое мышление и технические навыки

Партнеры и менеджеры KPMG отдают предпочтение специалистам, обладающим аналитическими и техническими навыками. Это действительно ценные навыками в аудите.

Поделюсь кейсом из практики: несколько лет назад мы столкнулись с кадровым дефицитом среди молодых специалистов и решили рассматривать любых кандидатов, обладающих аналитическими способностями, пусть для их развития требовалось время. На собеседованиях мы спрашивали кандидатов, например, сколько литров молока потребляется в Казахстане ежедневно. Мы не ждали точного ответа. Важнее оценить процесс: как человек мыслит, строит аналитику, какую информацию и данные использует и о каких ограничениях сообщает.

Важно иметь презентационные навыки и уметь использовать компьютерные программы вроде Microsoft Office.

Пунктом, набравшим наименьшее количество голосов, оказались навыки менеджмента. Это не удивительно: подобный навык приобретается только с опытом.​

3. Не забывайте про Soft skills

Среди «мягких» навыков абсолютным лидером оказался эмоциональный интеллект. Немаловажным оказалось умение адаптироваться, видеть и использовать все возможности для развития.

Ценно уметь слушать и быть открытым к обратной связи. В исследовании The Future of Jobs Report в десятке лидирующих навыков — креативность, стрессоустойчивость, инициативность.

Считаю, что это важно, когда человек может подкрепить реальные навыки умением, например, противостоять стрессу и быть адаптивным.

В нашем опросе оптимальным соотношением респонденты назвали картину, где 70 % — hard, а 30% — soft skills.

4. Не прекращайте развиваться

Молодой специалист, который умеет анализировать, не боится выступать на публике и знает, как к этому подготовиться, обладает техническими навыками — хороший кандидат на работу. Не обязательно уметь пользоваться сложными компьютерными программами, так как обучение сотрудников входит в адаптационный процесс. Но важно, чтобы человек был готов обучаться новому и делал это легко.

«Идеальный» кандидат демонстрирует эмоциональную стабильность и соблюдает корпоративную этику. Проявляет готовность к переменам и гибкость к внешним обстоятельствам вроде частых командировок. Еще он открыт к обратной связи и постоянно развивается.

Компании готовы обучать и вкладываться в развитие сотрудников. Не стоит думать, что если вы не имеете одного из перечисленных навыков, пробовать трудоустроиться в «четверку» бессмысленно. Всегда есть возможность освоить что-то новое или прокачать существующие умения.