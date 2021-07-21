Парки, школы и playhub-ы: почему бигвилли — самые комфортные кварталы для жизни в Нур-Султане

Еркен Ахметов, менеджер по развитию проектов BI Development





Что такое бигвилль

Бигвилль — новое обозначение понятия «комплексное освоение территории», или, другими словами, полное благоустройство большой земли. Это возведение домов, устройство всех коммуникаций, инженерных систем, а также размещение необходимой инфраструктуры. Как правило, на территории бигвилля располагаются школы, детские сады, игровые площадки, скверы, выполненные в единой архитектуре.

Это позволяет, например, спроектировать кварталы так, чтобы дети по дороге в школу не переходили проезжую часть. Жилые кварталы оснащаются системами видеонаблюдения, что позволяет повысить уровень безопасности проживания. Формируются места для занятий спортом, детских игр, выгула собак, спокойного отдыха в зеленых зонах.

Мы предлагаем столичным жителям не просто квартиру и двор, а значительно больше — доступ к огромной экосистеме: от школы до парков и бульваров. Это важно для экономии времени горожан и безопасности их детей. Жители могут заниматься спортом, встречаться с друзьями в кафе и парках, отдыхать всей семьей на свежем воздухе, не покидая пределов своего бигвилля. Мы не просто решаем инфраструктурные задачи, а используем масштабы объекта, чтобы создать интересное, живое, зеленое, удобное общественное пространство. Бигвилль — это основа для жизни в принципиально ином, экономичном и современном формате.

О бигвиллях в Нур-Султане

На данный момент BI Group предлагает три бигвилля: Capital Park, Greenline, Nexpo. А компания Nova City — еще два бигвилля: Sezim Qala и «Жетiсу».





BI Group реализует в столице сразу три крупных проекта с единой инфраструктурой, продуманной до мелочей. Масштаб работы более чем серьезный: общая площадь Capital Park, Greenline, Nexpo составляет больше 300 гектар. Каждый из проектов — это самодостаточная и автономная территория для новой жизни с полноценной инфраструктурой района: продуманная транспортная развязка, объекты для учебы и работы, локации для отдыха.





Бигвилль Capital Park — место для большой жизни, где сбудутся ваши смелые мечты о безграничном росте. Проект состоит из 10 жилых кварталов площадью 86 гектар и располагается через дорогу от зеленого массива Президентского парка. Создавая Capital Park, BI Group демонстрирует синергию с планом транспортного развития города — расположение района опирается на строительство моста по улице Тауелсиздик и продолжение проспекта Улы дала. Так жители бигвилля забудут о пробках. Экосистему помогают создать и другие объекты: четыре школы и два детских сада, куда просто дойти пешком, либо доехать на велосипеде, так как вся территория проекта будет связана сетью беговых и велодорожек. Уже в декабре 2021 года планируется открытие на территории Capital Park общеобразовательной школы BINOM School. «Жемчужина» проекта — собственный парк с водоемом, раскинувшийся на площади семи гектар в центре всего бигвилля.





Бигвилль GreenLine площадью почти в 100 гектаров возводится за ТРЦ «Хан-Шатыр» и создается для тех, кто хочет жить в единении с природой каждый день. Комплексный подход к проектированию и строительству бигвилля GreenLine основан на ключевых принципах Healthy Building, который позволит создать сбалансированную экосистему. Современные решения, eco-friendly технологии и рекреационные территории — все в интересах создания лучшей среды для жизни. Главный бульвар столицы «Нуржол» будет иметь свое продолжение именно на территории GreenLine.





На территории бигвилля запланированы пять playhub-ов, десять километров вело- и беговых дорожек, а также две школы — частная и государственная. Строительство частной школы Quantum STEM School, с уклоном на английский язык, технологии и математику уже началось. Она откроет свои двери осенью 2021 года. GreenLine — первый проект в столице, где созданию социальной инфраструктуры района уделено столько же внимания, сколько и постройке зданий. Строительство жилых комплексов в GreenLine будет осуществляться в тандеме двух компаний — BI Grоup и Nova City.





Третий бигвилль — Nexpo, площадью 17 гектаров, строится на территории Международной выставки Expo-2017 Astana. Это настоящая территория амбиций для активных горожан, ценящих большие перспективы. 6700 квартир будет сдано в Nexpo. Застройщик предлагает собственный технопарк, лучшие бизнес-центры, университеты, целый медицинский кластер и торговый центр в шаговой доступности. А главное — уникальную территорию EXPO вокруг, аккумулирующую в себе энергию бизнеса и инноваций.

Бигвилль Sezim Qala от компании Nova City — это проект, который состоит из четырех жилых кварталов, площадью 60 гектар. Рядом располагается велотрек «Сарыарка», ледовый дворец «Барыс Арена», Стадион «Астана Арена», Ботанический сад, Ледовый дворец «Алау». На территории запланировано строительство важных для комфортной жизни объектов: школ, детских садов, единого playhub, прогулочной аллеи, благоустроенных дворов.

Бигвилль «Жетiсу» — еще один масштабный проект от Nova City, где все направлено на создание целостной среды. В таком квартале захочется провести всю жизнь: растить детей, встречать гостей, творить и созидать, совершать утренние пробежки и жить в комфорте, пользуясь всей инфраструктурой квартала. Площадь бигвилля — 24,4 га. На территории запланировано строительство всех важных объектов: торгового дома, школ, прогулочных аллей, благоустроенных дворов, а также семи жилых кварталов. По соседству с «Жетiсу» есть парковая зона «Жасыл Аймак» и канал «Нура-Есiл».







