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Pantone определил цвет 2022 года. Им стал оттенок синего
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Сегодня в 10:17

Pantone определил цвет 2022 года. Им стал оттенок синего

Pantone определил цвет 2022 года. Им стал оттенок синего

Исследовательский институт Pantone назвал главный цвет 2022 года. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, который получил номер 17-3938 и название Very Peri.

Very Peri сочетает в себе «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного и символизирует динамизм, креативность, воображение и движение вперед.

В прошлом году Pantone назвал цветами 2021-го сразу два оттенка: Illuminating и Ultimate Gray.

Источник: daily.afisha.ru

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