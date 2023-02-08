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Памела Андерсон запустит кулинарное шоу на канадском телевидении
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Сегодня в 12:00

Памела Андерсон запустит кулинарное шоу на канадском телевидении

Американская модель и актриса Памела Андерсон станет ведущей кулинарного шоу Pamela’s Cooking with Love — оно выйдет на канадском кабельном телеканале Food Network.

В новом кулинарном шоу будет восемь серий. В проекте Андерсон встретится с влиятельными поварами, которые помогут ей приготовить веганские блюда для семьи и друзей.

Телепроект с участием Андерсон будет спродюсированы Fireworks Media Group совместно с Джесси Фосеттом, Бреноном Томасом Ли и Робертом Харди, а также самой Андерсон.

Источник: daily.afisha.ru

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