Памела Андерсон запустит кулинарное шоу на канадском телевидении

Американская модель и актриса Памела Андерсон станет ведущей кулинарного шоу Pamela’s Cooking with Love — оно выйдет на канадском кабельном телеканале Food Network.

В новом кулинарном шоу будет восемь серий. В проекте Андерсон встретится с влиятельными поварами, которые помогут ей приготовить веганские блюда для семьи и друзей.

Телепроект с участием Андерсон будет спродюсированы Fireworks Media Group совместно с Джесси Фосеттом, Бреноном Томасом Ли и Робертом Харди, а также самой Андерсон.

Источник: daily.afisha.ru