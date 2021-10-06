Ozon, Kolesa Group, Wolt — 10 вакансий для тех, кто хочет быть руководителем

Руководитель службы заботы о пользователях в Kolesa Group
Город: Алматы
Заработная плата: 400 000-650 000 тг
Обязанности:
— руководить лучшей командой службы заботы о пользователях и задавать тренды WOW-сервиса
— отвечать за рост показателей, определяющих качество клиентского сервиса
— автоматизировать и оптимизировать процессы Службы заботы о пользователях
— строить эффективный сбор обратной связи
— создавать команду, эффективно решающую задачи.
Требования:
— опыт в оптимизации процессов службы поддержки/call-center/контакт-центра
— опыт разработки KPI, понимание NPS
— опыт в разработке бонусной системы мотивации для сотрудников
— опыт в решении управленческих задач и выстраивание правильного взаимодействия с другими отделами
— умение анализировать, структурировать поток обращений, предоставлять важную информацию для продуктовых команд
— опыт работы с командой от 10 человек.
PR Team Lead в ChocoFamily
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка и реализация PR-стратегии холдинга
— формирование бюджета
— выстраивание бизнес-процессов
— работа с командой, контроль и их мотивация
— организация мероприятий, пресс-конференций, презентаций.
Требования:
— опыт работы на руководящей позиции в PR не менее трех лет
— готовность брать на себя ответственность за результат
— аналитическое мышление, всегда и во всем опираться на цифры
— огромное желание развиться самому и развивать свою команду.
Chief Customer Officer в Wolt
Город: Алматы
Обязанности:
— управление, наставничество и мотивация
— решение возникающих вопросов
— разработка стратегии и ее реализация
— развитие команды.
Требования:
— опыт управления персоналом
— опыт работы с клиентским опытом
— аналитический склад ума
— многозадачность.
Руководитель группы кадрового администрирования в Ozon
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— организация процесса ведения кадрового учета на новом объекте
— контроль ведения кадрового делопроизводства
— управление командой специалистов КДП
— ведение кадрового делопроизводства
— минимизация рисков компании со стороны контролирующих органов
— ведение организационной и распорядительной документации.
Требования:
— опыт работы в должности руководителя от 5 лет
— экспертное знание трудового кодекса Казахстана
— высшее образование
— опыт общения с контролирующими органами
— опыт управления командой.
Старший менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы в Народный банк Казахстана
Город: Алматы
Обязанности:
— осуществлять оценку рентабельности долгосрочных инвестиций Банка
— проводить мониторинг, контроль, анализ и оценку деятельности дочерних организаций Банка
— рассматривать и согласовывать бизнес-планы дочерних организаций
— обеспечивать согласование и экспертизу материалов, выносимых на рассмотрение Совета директоров дочерних организаций Банка
— организовывать проведение общих собраний акционеров/учредителей дочерних и ассоциированных организаций Банка.
Требования:
— высшее экономическое образование
— опыт работы в бюджетировании и анализе финансовых показателей менее 3 лет.
Директор ресторана Sandyq в SANDYQ GROUP
Город: Туркестан
— организация качественной и бесперебойной работы доверенного объекта в соответствии с принятыми стандартами Компании
— анализ и планирование, бюджетирование ресторана
— обучение и подбор персонала, создание единой эффективной команды
— плотная работа с гостями ресторана, привлечение новых гостей путем своей работы в зале
— качественное ведение операционной деятельности ресторана.
Требования:
— опыт работы от 5 лет и опыт руководства большим коллективом и заведением
— уверенный пользователь ПК
— знание стандартов сервиса, сервировки
— знание iiko
— знание финансовой отчетности ресторана
— обязательно знания в области систем обучения персонала.
Руководитель группы технической поддержки и обслуживания Блока B2B в «Транстелеком»
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— контроль и проведение планово-профилактических работ согласно утвержденному графику
— контроль за выполнением мероприятий по эксплуатации систем и оборудования в том числе и ВОЛС
— проведение анализа повреждений сбоев в работе оборудования
— осуществление контроля проведения мероприятий по обеспечению отказоустойчивости сети
— разработка, согласование и контроль выполнения планово-профилактических работ на ПТС.
Требования:
— высшее техническое образование по специальностям: автоматизация и управление, радиотехника, электроника и телекоммуникации, автоматика, экономика и управления, телемеханика и связь, многоканальная электросвязь, сети связи и системы коммуникации, проводная связь, электросвязь, автоматическая электросвязь, радиосвязь и радиовещание, эксплуатация радиосвязи и сигнализации
— общий стаж работы не менее 10 лет, в том числе стаж на руководящих должностях не менее 3 лет.
Управляющий розничной сетью в Askona Life Kazakhstan
Город: Шымкент
Заработная плата: 400 000-800 000 тг
Обязанности:
— контроль деятельности розничных торговых точек в регионе
— обеспечение исполнения показателей годового и текущего финансового плана и бюджета
— осуществление краткосрочного и оперативного планирования и прогнозирования продаж в регионе
— постоянный мониторинг целевого рынка с целью повышения эффективности работы торговых точек
— управление продажами
— открытие новых фирменных салонов.
Требования:
— аналогичный опыт работы в розничной торговле не менее 5 лет
— готовность к командировкам
— опыт развития торговой сети;
— навыки стратегического ведения бизнес-процессов
— аналитические способности, для работы с показателями и определением точек роста.
Директор по развитию бизнеса в Средней Азии в PAYBOX Technologies
Город: Алматы или Ташкент
Обязанности:
— реализация стратегии развития бизнеса PayBox на территории Узбекистана и Кыргызстана
— ведение коммуникаций с регулятором, ключевыми клиентами и партнерами
— определение цены и условий оказания услуг
— выполнение ключевых задач, KPIs
— формирование и управление локальными командами.
Требования к кандидатам:
— опыт работы в активных продажах B2B не менее 5 лет
— поставленная грамотная речь, навыки общения на различных уровнях
— опыт ведения переговоров
— опыт оформления и ведения документации
— знание английского, узбекского, кыргызского языков приветствуется
— готовность к большому количеству командировок.
Управляющий в Astana Mall Trading
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— управление торговым центром.
Требования:
— активный пользователь ПК и интернетом
— знание принципов закупок
— управление персоналом
— управление бюджетом.