Ozon, Kolesa Group, Wolt — 10 вакансий для тех, кто хочет быть руководителем

Руководитель службы заботы о пользователях в Kolesa Group





Город: Алматы

Заработная плата: 400 000-650 000 тг

Обязанности:

— руководить лучшей командой службы заботы о пользователях и задавать тренды WOW-сервиса

— отвечать за рост показателей, определяющих качество клиентского сервиса

— автоматизировать и оптимизировать процессы Службы заботы о пользователях

— строить эффективный сбор обратной связи

— создавать команду, эффективно решающую задачи.

Требования:

— опыт в оптимизации процессов службы поддержки/call-center/контакт-центра

— опыт разработки KPI, понимание NPS

— опыт в разработке бонусной системы мотивации для сотрудников

— опыт в решении управленческих задач и выстраивание правильного взаимодействия с другими отделами

— умение анализировать, структурировать поток обращений, предоставлять важную информацию для продуктовых команд

— опыт работы с командой от 10 человек.

















Город: Алматы

Обязанности:

— разработка и реализация PR-стратегии холдинга

— формирование бюджета

— выстраивание бизнес-процессов

— работа с командой, контроль и их мотивация

— организация мероприятий, пресс-конференций, презентаций.

Требования:

— опыт работы на руководящей позиции в PR не менее трех лет

— готовность брать на себя ответственность за результат

— аналитическое мышление, всегда и во всем опираться на цифры

— огромное желание развиться самому и развивать свою команду.





Chief Customer Officer в Wolt





Город: Алматы

Обязанности:

— управление, наставничество и мотивация

— решение возникающих вопросов

— разработка стратегии и ее реализация

— развитие команды.

Требования:

— опыт управления персоналом

— опыт работы с клиентским опытом

— аналитический склад ума

— многозадачность.





Руководитель группы кадрового администрирования в Ozon





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— организация процесса ведения кадрового учета на новом объекте

— контроль ведения кадрового делопроизводства

— управление командой специалистов КДП

— ведение кадрового делопроизводства

— минимизация рисков компании со стороны контролирующих органов

— ведение организационной и распорядительной документации.

Требования:

— опыт работы в должности руководителя от 5 лет

— экспертное знание трудового кодекса Казахстана

— высшее образование

— опыт общения с контролирующими органами

— опыт управления командой.













Старший менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы в Народный банк Казахстана





Город: Алматы

Обязанности:

— осуществлять оценку рентабельности долгосрочных инвестиций Банка

— проводить мониторинг, контроль, анализ и оценку деятельности дочерних организаций Банка

— рассматривать и согласовывать бизнес-планы дочерних организаций

— обеспечивать согласование и экспертизу материалов, выносимых на рассмотрение Совета директоров дочерних организаций Банка

— организовывать проведение общих собраний акционеров/учредителей дочерних и ассоциированных организаций Банка.

Требования:

— высшее экономическое образование

— опыт работы в бюджетировании и анализе финансовых показателей менее 3 лет.





Директор ресторана Sandyq в SANDYQ GROUP





Город: Туркестан

— организация качественной и бесперебойной работы доверенного объекта в соответствии с принятыми стандартами Компании

— анализ и планирование, бюджетирование ресторана

— обучение и подбор персонала, создание единой эффективной команды

— плотная работа с гостями ресторана, привлечение новых гостей путем своей работы в зале

— качественное ведение операционной деятельности ресторана.

Требования:

— опыт работы от 5 лет и опыт руководства большим коллективом и заведением

— уверенный пользователь ПК

— знание стандартов сервиса, сервировки

— знание iiko

— знание финансовой отчетности ресторана

— обязательно знания в области систем обучения персонала.





Руководитель группы технической поддержки и обслуживания Блока B2B в «Транстелеком»





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— контроль и проведение планово-профилактических работ согласно утвержденному графику

— контроль за выполнением мероприятий по эксплуатации систем и оборудования в том числе и ВОЛС

— проведение анализа повреждений сбоев в работе оборудования

— осуществление контроля проведения мероприятий по обеспечению отказоустойчивости сети

— разработка, согласование и контроль выполнения планово-профилактических работ на ПТС.

Требования:

— высшее техническое образование по специальностям: автоматизация и управление, радиотехника, электроника и телекоммуникации, автоматика, экономика и управления, телемеханика и связь, многоканальная электросвязь, сети связи и системы коммуникации, проводная связь, электросвязь, автоматическая электросвязь, радиосвязь и радиовещание, эксплуатация радиосвязи и сигнализации

— общий стаж работы не менее 10 лет, в том числе стаж на руководящих должностях не менее 3 лет.













Управляющий розничной сетью в Askona Life Kazakhstan





Город: Шымкент

Заработная плата: 400 000-800 000 тг

Обязанности:

— контроль деятельности розничных торговых точек в регионе

— обеспечение исполнения показателей годового и текущего финансового плана и бюджета

— осуществление краткосрочного и оперативного планирования и прогнозирования продаж в регионе

— постоянный мониторинг целевого рынка с целью повышения эффективности работы торговых точек

— управление продажами

— открытие новых фирменных салонов.

Требования:

— аналогичный опыт работы в розничной торговле не менее 5 лет

— готовность к командировкам

— опыт развития торговой сети;

— навыки стратегического ведения бизнес-процессов

— аналитические способности, для работы с показателями и определением точек роста.





Директор по развитию бизнеса в Средней Азии в PAYBOX Technologies





Город: Алматы или Ташкент

Обязанности:

— реализация стратегии развития бизнеса PayBox на территории Узбекистана и Кыргызстана

— ведение коммуникаций с регулятором, ключевыми клиентами и партнерами

— определение цены и условий оказания услуг

— выполнение ключевых задач, KPIs

— формирование и управление локальными командами.

Требования к кандидатам:

— опыт работы в активных продажах B2B не менее 5 лет

— поставленная грамотная речь, навыки общения на различных уровнях

— опыт ведения переговоров

— опыт оформления и ведения документации

— знание английского, узбекского, кыргызского языков приветствуется

— готовность к большому количеству командировок.





Управляющий в Astana Mall Trading





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— управление торговым центром.

Требования:

— активный пользователь ПК и интернетом

— знание принципов закупок

— управление персоналом

— управление бюджетом.