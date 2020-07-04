Отцы и дети. Раушан и Танат Сарсембаевы о том, почему людям важно мечтать и проводить время вместе с родителями

О семье

Семья имеет основополагающее, фундаментальное значение в жизни. Это область, где женщина реализуется как мать, бабушка, жена — во всех ипостасях, что даны ей природой.В женщинах живет великая сила материнства, продолжения рода. Так же и в мужчинах. Потребность создать семью и родить детей идет изнутри, и как бы общество ни хотело прийти к различным формам брака, это противоестественно. Молодым женщинам в своем окружении я всегда говорю: «Построить карьеру, открыть бизнес, попутешествовать вы успеете. Пока вы молоды, надо рожать детей». У меня двое детей, и, если бы у меня спросили, чтобы я изменила в своей жизни, я бы ответила, что родила бы еще двоих.В первую очередь, семья для меня — это мама.

О любви

Иногда говорят: «Какой плохой ребенок при таких хороших родителях». Значит к нему не было должного внимания, потому что дети — отражение родителей, их поступков.Это не зависит от того, где и как ты живешь.Семейные ценности, отношение к труду, уважение к старшим и друг к другу, отношение к животным — это самое важное, что нужно заложить в ребенке.На тему любви много всего написано и сказано. Я думаю, универсального ответа на вопрос, что такое любовь и какое значение в жизни человека она имеет, нет, и для себя я его пока не нашел.

О мечтах

О детстве и взрослении

О времени

Она проявляется во внимании, заботе об окружающих.Без мечты нет цели в жизни — ты идешь в потоке каждого дня и не понимаешь, что будет дальше. И важно не просто мечтать, а вкладывать в свои мечты и цели позитивную энергию, совершать поступки. Мой день всегда начинается с добрых дел. Помогая кому-то, мы посылаем свою позитивную энергию в мир.Мечты их греют, мотивируют, помогают двигаться вперед.Везде нужен труд. Встал, умылся, сделал зарядку, убрал за собой постель, приготовил завтрак — это тоже труд.Например, даже в бытовом плане: ребенок решил помыть посуду, убраться дома, чтобы порадовать маму. Или принял решение не огорчать близких, заработать свои первые деньги. Когда ребенок становится самостоятельным, это самая большая награда для родителей. Можно быть самостоятельным в 10 или 15 лет, а можно не стать таким и до 40.. Но мы живем в разных городах, поэтому хотелось бы проводить с ними больше времени.Мы скучаем друг по другу и любим собираться всей семьей. Мне нравится готовить, это для меня не в тягость. Я счастлива видеть радостные лица своих близких за большим дастарханом. Во время карантина реализовала себя полностью, много готовила, угощала, кормила вкусными блюдами. Сейчас мы общаемся в Skype.Иногда могу позвонить и в течение дня. И это не контроль, это мое проявление любви. Каждый день, просыпаясь и засыпая, думаю о близких, у Всевышнего прошу здоровья и удачи. Поддержание духовной связи — моя миссия как мамы и бабушки.К примеру, когда я бываю в Алматы, сын часто предлагает попить вместе чай. Суть вовсе не в чае, а в беседе. Он рассказывает о своих делах, я выслушаю, думаю, с чем-то соглашаюсь, с чем-то нет, иногда даю советы. Это уже стало нашей потребностью и ритуалом.

О будущем

Если ты думаешь о родителях, беспокоишься о них, то эта связь будет в любом случае.Чтобы занимались любимым делом, которое будет приносить удовольствие, чтобы реализовали себя и им было комфортно дома и на работе. Своему сыну Танату я желаю создать свою крепкую и любящую семью.