Отцы и дети. Раушан и Танат Сарсембаевы о том, почему людям важно мечтать и проводить время вместе с родителями

О семье
Раушан. Семья — мои дети, внучка, муж, родители, мама, брат, племянники — для меня это все. Семья имеет основополагающее, фундаментальное значение в жизни. Это область, где женщина реализуется как мать, бабушка, жена — во всех ипостасях, что даны ей природой.
Люди создают семьи, потому что это заложенный природой механизм выживания человечества. В женщинах живет великая сила материнства, продолжения рода. Так же и в мужчинах. Потребность создать семью и родить детей идет изнутри, и как бы общество ни хотело прийти к различным формам брака, это противоестественно. Молодым женщинам в своем окружении я всегда говорю: «Построить карьеру, открыть бизнес, попутешествовать вы успеете. Пока вы молоды, надо рожать детей». У меня двое детей, и, если бы у меня спросили, чтобы я изменила в своей жизни, я бы ответила, что родила бы еще двоих.
Танат. Семья — это родные, близкие люди, те, кто в любой жизненной ситуации рядом и поддерживают тебя. В первую очередь, семья для меня — это мама.
Задача ребенка в семье — это забота о родителях, продолжение фамилии, рода.
Раушан. Ребенок — это отражение философии семьи. Иногда говорят: «Какой плохой ребенок при таких хороших родителях». Значит к нему не было должного внимания, потому что дети — отражение родителей, их поступков.
Задача родителей — создать нормальные условия для жизни и развития ребенка. Это не зависит от того, где и как ты живешь.
Даже если живешь во времянке, то в ней должны быть чистота и порядок, дисциплина и труд. Семейные ценности, отношение к труду, уважение к старшим и друг к другу, отношение к животным — это самое важное, что нужно заложить в ребенке.
Танат. Задача родителей — заботиться о детях, любить их, дать понимание основ жизни, заложить фундаментальные ценности.
О любви
Танат. Любовь — обширное понятие. На тему любви много всего написано и сказано. Я думаю, универсального ответа на вопрос, что такое любовь и какое значение в жизни человека она имеет, нет, и для себя я его пока не нашел.
Любовь к родителям — это забота о них, когда тебе важно знать и чувствовать, что с ними все хорошо.
Раушан. Любовь — это позитивная энергия. Она проявляется во внимании, заботе об окружающих.
О мечтах
Мечтать нужно обязательно. Без мечты нет цели в жизни — ты идешь в потоке каждого дня и не понимаешь, что будет дальше. И важно не просто мечтать, а вкладывать в свои мечты и цели позитивную энергию, совершать поступки. Мой день всегда начинается с добрых дел. Помогая кому-то, мы посылаем свою позитивную энергию в мир.
Танат. Люди живут мечтами. Мечты их греют, мотивируют, помогают двигаться вперед.
О детстве и взрослении
Раушан. В жизни не бывает легких путей ни у детей, ни у взрослых. Везде нужен труд. Встал, умылся, сделал зарядку, убрал за собой постель, приготовил завтрак — это тоже труд.
Ребенок становится взрослым, когда сам принимает решения и несет за них ответственность. Например, даже в бытовом плане: ребенок решил помыть посуду, убраться дома, чтобы порадовать маму. Или принял решение не огорчать близких, заработать свои первые деньги. Когда ребенок становится самостоятельным, это самая большая награда для родителей. Можно быть самостоятельным в 10 или 15 лет, а можно не стать таким и до 40.
Танат. Человек взрослеет, когда он начинает чувствовать ответственность за кого-то.
О времени
Танат. Стараюсь постоянно поддерживать связь с родителями. Но мы живем в разных городах, поэтому хотелось бы проводить с ними больше времени.
Раушан. Мы с мужем живем в Нур-Султане, а мама с детьми в Алматы. Мы скучаем друг по другу и любим собираться всей семьей. Мне нравится готовить, это для меня не в тягость. Я счастлива видеть радостные лица своих близких за большим дастарханом. Во время карантина реализовала себя полностью, много готовила, угощала, кормила вкусными блюдами. Сейчас мы общаемся в Skype.
Я связываюсь с детьми и мамой каждый день утром и вечером, узнаю, как им спалось, как прошел день, что нового. Иногда могу позвонить и в течение дня. И это не контроль, это мое проявление любви. Каждый день, просыпаясь и засыпая, думаю о близких, у Всевышнего прошу здоровья и удачи. Поддержание духовной связи — моя миссия как мамы и бабушки.
И несмотря на расстояние, эта связь у нас сохраняется. К примеру, когда я бываю в Алматы, сын часто предлагает попить вместе чай. Суть вовсе не в чае, а в беседе. Он рассказывает о своих делах, я выслушаю, думаю, с чем-то соглашаюсь, с чем-то нет, иногда даю советы. Это уже стало нашей потребностью и ритуалом.
Танат. Чтобы не потерять душевную близость с родителями, нужно проявлять заботу, хотя бы созваниваться, быть в курсе их дел, настроения. Если ты думаешь о родителях, беспокоишься о них, то эта связь будет в любом случае.
О будущем
Танат. В моих планах создать семью.
Раушан. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы. Чтобы занимались любимым делом, которое будет приносить удовольствие, чтобы реализовали себя и им было комфортно дома и на работе. Своему сыну Танату я желаю создать свою крепкую и любящую семью.