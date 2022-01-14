Отмена просрочки и юридическая помощь: как компании помогают казахстанцам в период ЧП

«Казахтелеком»





«Казахтелеком» отменил начисление пени физлицам за просрочку оплаты телеком-услуг в январе.

Также всем пользователям фиксированного интернета «Казахтелеком» открыли доступ к iD TV и TV+ на приставках, в приложении, а также на сайте tv.telecom.kz.

До 31 января «Казахтелеком» предоставляет пользователям пакет на 1000 минут на мобильные, городские телефоны без дополнительной оплаты. Помимо этого, «Казахтелеком» открыл бесплатный доступ к фильмам, мультфильмам и документальным фильмам. Для просмотра нужно зарегистрироваться на tv.telecom.kz и зайти в «Архив».





Beeline





Beeline открыл доступ к сервису BeeTV, который позволяет смотреть отечественные телеканалы и развлекательный контент, а в мобильном приложении можно следить за последними новостями без доступа к интернету в рубрике: «Государственные новости».





Сбербанк





Банк принял решение об отмене штрафов и пени по кредитам до конца января.





Альфа-Банк





Банк не будет начислять штрафы и пени в отношении плательщиков по кредитам, а также по карте рассрочки Alfa Black в период с 5 до 19 января 2022 года.





Freedom Finance Bank





Банк не будет начислять неустойку, пени и штрафы за просрочку платежей по кредитам и рассрочкам на период ЧП. Это касается и займов во Freedom Finance Credit.





«Банк ЦентрКредит»





На период ЧП отменены начисления любых штрафов и пени по кредитам. Всем желающим до 19 января банк предоставит отсрочки. Для МСБ, чей бизнес пострадал, будут доступны более длительные отсрочки.





Евразийский банк





Банк отменит штрафы и пени клиентам, допустившим просрочку в период с 5 по 19 января.





ForteBank





Клиентам ForteBank с просроченными оплатами кредитов с 5 по 19 января также не начисляются пени и штрафы.





Совет деловых женщин





Представительницы Совета деловых женщин Западно-Казахстанской области организовали доставку продуктов питания, в том числе свежей выпечки, для земляков, осуществляющих охрану общественного правопорядка на блок-постах. Инициатива принадлежит председателю СДЖ Палаты предпринимателей ЗКО Ляне Турсыновой.





HalykBank





HalykBank сделал платежи между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для бизнес-клиентов Onlinebank доступными. Также ИП могли стать клиентами приложения Onlinebank дистанционно. А платежи внутри приложения работали бесплатно 24/7 до 9 января.





Kaspi.kz





В приложении Kaspi.kz даже при отсутствии интернета были доступны сервисы: «Переводы», «Платежи», «KaspiTravel», «Мой Банк» и «Госуслуги». На главной странице приложения Kaspi.kz запустили раздел: «Государственные новости».





Bi Group





Айдын Рахимбаев — председатель совета директоров BiGroup предложил демонтировать проект LRT в Нур-Султане за счет компании. Об этом Рахимбаев написал в Facebook.





MEGA





MEGA не будет начислять арендные платежи за дни, когда ТРЦ был закрыт. Также предпринимателям будет предоставлена отсрочка по оплате аренды на один месяц.

MEGA возьмет на себя расходы по восстановлению витражей.





Республиканская коллегия адвокатов





Адвокаты Республиканской коллегии бесплатно консультируют граждан по вопросам юридической помощи. Номера горячих линий по областям здесь.





Aviata.kz





Сервисы Aviata.kz работают без интернета. Это позволяет покупать авиа- и ж/д билеты, оставлять заявки в личном кабинете. Также сервис помогает в возврате и обмене билетов на отмененные рейсы.