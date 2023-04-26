Отличный старт: как студенты получают работу в лучших международных отелях еще до выпуска

Один из главных вопросов, которых волнует студентов: как получить работу после выпуска из университета? Ведь опыта работы еще нет, а для работодателя это один из главных критериев набора. Иногда этот факт заставляет молодых специалистов соглашаться на некомфортные стартовые условия карьеры.

Для студентов специальностей «Ресторанный и отельный бизнес», «Туризм и гостеприимство» в Университете Нархоз таких поводов для беспокойства нет. Благодаря уникальной дуальной программе между вузом и крупнейшими отелями страны The Ritz-Carlton, Astana и Rixos Borovoe будущие лидеры отельного бизнеса получают реальный полевой опыт уже во время своего обучения.

Куандыкова Аделя, руководитель дуальных программ в университете





Я сама окончила Университет Нархоз по специальности «Туризм» и работала в разных казахстанских и зарубежных отелях. И как никто, понимаю с какими вызовами сталкиваются студенты. Поэтому, когда меня пригласили разработать проект, который облегчит старт карьеры, я с удовольствием согласилась.

Я совмещаю позицию в Университете с работой в The Ritz-Carlton, Almaty. Это позволяет сохранять актуальность дуальных программ, понимать текущие тренды и ожидания работодателей от студентов, и быстро адаптировать проект.

При создании дуальной программы Аделя и ее коллеги отталкивались от реальных процессов в гостиничном бизнесе и международных стандартов, которых придерживаются отели The Ritz-Carlton, Astana и Rixos Borovoe. Например, в отелях работает департамент Food & Beverage, а в учебной программе есть дисциплина «Управление едой и напитками». Поэтому у студентов есть возможность перезачесть академические кредиты, полученные во время обучения в отеле.





Погружение в отельный бизнес с первого курса



Дуальная программа в Университете Нархоз доступна для всех студентов программы «Ресторанный и отельный бизнес», «Туризм и гостеприимство» вне зависимости от курса. Даже первокурсники могут попробовать себя на проекте и на пять месяцев стать полноценными сотрудниками одного из отелей-партнеров.

C 15 апреля по 15 сентября 2023 года продлится обучение с полным погружением в высокие стандарты отелей международного класса

А студенты четвертого курса, получившие предложения о работе после завершения программы, могут учиться удаленно, работая в отеле и отправляя выполненные задания в образовательной платформе Canvas.

Айгерим, студентка Нархоза, участница дуальной программы в Rixos Borovoe на первом курсе





В результате, обучение в отеле позволяет не тратить время на повторное обучение в университете. В общей сложности за одну программу студент может освоить до 28 ECTS-кредитов. А за все время обучения в вузе - 36 ECTS или 10 дисциплин и 2 практики.







Предложение о работе до получения диплома



Но это далеко не все преимущества программы. Студентам доступны образовательные материалы, разработанные для штатных сотрудников отелей. Кроме того, участники начинают зарабатывать деньги уже на программе и могут получить предложение о работе, еще будучи студентами. Так, из 75 студентов, успешно завершивших программу за последние два года, предложение о работе получили 15 человек. При этом свыше 53% студентов, которые учатся на четвертом курсе, получили предложения о работе еще до получения диплома. Выпускники Нархоза из года в год растут в глазах работодателей. Как показали результаты рейтинга работодателей НПП «Атамекен» только за один год зарплаты выпускников Нархоза выросли на 56%, в то время как зарплаты в отраслях экономики, в которых они работают в половину меньше.





Денис Парамонов, выпускник Нархоза





Благодаря программе в отеле Rixos Borovoe я понял, как работают отели и департаменты в них. За пять месяцев я получил колоссальный опыт и остался после стажировки на постоянную должность. Позже, я получил предложение о работе в отеле Rixos Almaty и сейчас занимаю здесь позицию супервайзера офиса front-office. На днях заступаю на новую позицию дежурного менеджера отеля.

Будучи «сотрудником» отеля, у выпускника появляется возможность стать участником программы обмена и в течение года поработать в одном из отелей сети в другой стране.

Польза не только для студентов



Эффективность программы отмечают не только студенты, но и представители отелей.





Джамбулова Жанар, представитель отеля The Ritz-Carlton, Astana

Дуальная программа дает работодателю доступ к высококвалифицированным кадрам, которые обладают не только теоретическими знаниями, но имеют реальное представление о рабочих процессах в отелях.

По словам Жанар, для отелей важно, что работодатель может участвовать в формировании программы для того, чтобы нанимаемые специалисты могли закрывать специфические потребности отеля. Погружение в отельный бизнес на раннем этапе карьеры позволяет развивать лояльность к бренду и привлекать самые талантливые кадры.

Как стать студентом Университета Нархоз и принять участие в дуальной программе, можно узнать здесь >>>







