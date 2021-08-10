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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Открыт прием заявок на участие в хакерском онлайн-марафоне
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Сегодня в 10:50

Открыт прием заявок на участие в хакерском онлайн-марафоне

IT Park совместно с Агентством Стратегических инициатив и ПРООН 21−22 августа проведет data-хакатон в сфере информационно-коммуникационных технологий World AI&Data Challenge.

Хакатон будет проводиться в режиме онлайн, в ходе которого лучшие разработки получат возможность выйти в финал на международный уровень.

В хакатоне примут участие представители из стран СНГ, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Молдовы и России.

В data-хакатоне могут принять участие специалисты и лица, интересующиеся вопросам искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения данных.

Основные задачи конкурса: представить инновационные проекты в сфере медицины, экологии, социальной сфере.

Пройти регистрацию можно тут.

Источник: spot.uz

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#технопарк #технологии #хакатон #разработчики #хакер
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