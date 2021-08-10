Открыт прием заявок на участие в хакерском онлайн-марафоне

Хакатон будет проводиться в режиме онлайн, в ходе которого лучшие разработки получат возможность выйти в финал на международный уровень.
В хакатоне примут участие представители из стран СНГ, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Молдовы и России.
В data-хакатоне могут принять участие специалисты и лица, интересующиеся вопросам искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения данных.
Основные задачи конкурса: представить инновационные проекты в сфере медицины, экологии, социальной сфере.
Пройти регистрацию можно тут.
Источник: spot.uz