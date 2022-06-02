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Открыт прием заявок на новую волну инкубации и акселерации Tumaris.Tech
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Сегодня в 09:45

Открыт прием заявок на новую волну инкубации и акселерации Tumaris.Tech

Начинается прием заявок на онлайн-программы инкубации и акселерации Tumaris.Tech для женских стартапов из Центральной Азии.

Главная цель программ — поддержка развития технологических стартап-проектов, созданных женщинами, на разных этапах. В их рамках участниц ждут:

— образовательные и стратегические сессии с международными экспертами

— трекерство с обученными специалистами

— курсы финансовой грамотности

— воркшопы по ораторскому искусству и тайм-менеджменту

— консультации по интересующим вопросам

— возможности нетворкинга среди стартап-сообщества.

Программы инкубации и акселерации начинаются 4 июля. Занятия рассчитаны на три месяца и будут проводиться в онлайн-режиме на русском языке. В конце программы участницы представят свои проекты инвесторам и крупным игрокам на Demo Day.

Создательницы лучших проектов получат приглашения на международную выставку стартап-проектов в Ташкенте. Также самые перспективные стартапы получат доступ к инвестиционной площадке, где смогут найти партнёров для реализации планов.

Источник: spot.uz

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#технологии #центральнаяазия #акселератор #инкубатор #tumaris
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.