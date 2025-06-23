Отдых в горах: где арендовать дачу недалеко от Ташкента

Рассказываем, как найти комфортную дачу и спланировать маршрут, чтобы провести время на природе с максимумом удовольствия.





В первую очередь, выберите район, в который вы отправитесь отдыхать от городской суеты.

— Бостанлык, известный живописными горными пейзажами

— Газалкент, расположенный недалеко от Чарвака, с доступом к водохранилищу

— множество поселков в окрестностях Ташкента.





Выбрать и забронировать комфортные дачи в любом районе и на любой бюджет вы можете с помощью агентств, на сайтах или при личном знакомстве с арендодателями.





Можно воспользоваться услугами одного из агентств:

— DACHALA BOR, @dachala.bor

— dacha.uz, @dacha.uz

— dacha chinor, @dacha.chinor.





В Узбекистане также действуют два сайта для аренды дач в разных регионах страны:

— bronla.uz

— olx.uz.





Из Ташкента можно добраться до места можно на машине, такси или поезде. Поезда отходят каждый день от станции Salor и идут полтора часа до станции Chinorkent. В районе Бочки вы легко встретите людей, сдающих в аренду дачи со всеми удобствами для приятного отдыха. Обязательно стоит поторговаться с ними по поводу цены.