От Аляски до Эвереста. Путешественники о самых удивительных местах планеты

Мы пообщались с путешественниками и расспросили их о самых необычных местах и запоминающихся путешествиях.





Светлана Андерсон, 37 лет, город Мус-Пасс, Аляска, визажист, стилист по волосам, реставратор мебели, @svetlana_la_na

О себе

Почти три года назад я переехала на полуостров Аляска. До этого около семи лет жила в Лондоне, работала визажистом и стилистом по волосам. Теперь занимаюсь практически всем: от визажа и причесок до переделки мебели и трейлеров. Наш дом летом сдается на airbnb: букинги делаются чуть ли не за год вперед. В свободное от работы время мы кэмпим по Аляске в доме на колесах.

О путешествиях

Самое запоминающееся путешествие случилось в конце 2017 года. Мы с друзьями полетели на Бали, где я провела несколько месяцев и именно там познакомилась с будущим мужем Мэттом. Вместе мы побывали в 14 станах, но всего я посетила 37 стран.

В октябре 2020 года, в разгар пандемии, мы с мужем и еще 14 людьми в течение 25 дней сплавлялись на рафтах по Гранд Каньону. Проплыли 450 километров и преодолели более 100 речных порогов. До этой поездки я никогда не рафтила и не жила в палатке. Поэтому была неимоверно горда собой.

Одним из самых удивительных мест стала Долина кувшинов в Лаосе. Это группа уникальных площадок, которые хранят в себе необычные историко-археологические памятники — огромные каменные кувшины. Точное их происхождение и предназначение остается неизвестным. Ученые считают, что кувшины принадлежат неизвестному древнему народу, проживавшему на территории Юго-Восточной Азии около двух тысяч лет назад.

Еще одно красивейшее место, в котором я побывала — Йеллоустонский национальный парк. Такой натуральной природной красоты, красок, водопадов и невероятных разноцветных минеральных озер я нигде не видела. Я будто побывала на трех разных планетах.

Пока большинство стран были закрыты, мы активно путешествовали по США на машине. Штаты —идеальная страна для путешествий на авто. Тысячи километров идеальных дорог, десятки национальных парков, миллионы хайкинговых троп и такая разная природа даже внутри одного штата — просто рай!

Когда мы улетаем за границу, не останавливаемся в отелях. Выбираем неизбитые тропы, ищем интересные маршруты, ходим в рестораны, которые популярны у местных, чтобы увидеть настоящую жизнь каждой страны. Живя в отеле «все включено», это сделать сложно.

О влиянии путешествий

Путешествия для меня — это жизнь. Благодаря им я познаю мир. Они открывают глаза на многие вещи, учат быть терпимой, открытой. В поездках я встретила множество друзей.

Андрей Алмазов, 44 года, горный гид и профессиональный путешественник, @andreyalmazoff

О себе

Я путешествую с младенчества. Мама работала в авиации, поэтому я объездил половину Советского Союза еще в детстве.

О путешествиях в разные страны

Я посетил 60 стран. В какой-то момент все страны становятся одинаковы, прекрасны. Куда бы я не приехал, мне везде интересно. Из последнего, что запомнилось, я заново открыл для себя Испанию. Полтора месяца катался по разным регионам и получил массу впечатлений.

Я видел много удивительных мест. В каждой стране можно назвать что-то интересное. В данный момент я в Непале. Нахожусь в районе Эвереста. Впервые прошел перевал Ренджо Ла. С него открывается один из самых потрясающих видов на Гималаи, на четыре восьмитысячника.

Я не выбираю места для путешествий. Пользуюсь возможностями, когда они возникают перед носом. Например, в прошлом году был на пике Хан-Тенгри по работе.

Дальше поеду в одно из мест: в Бутан, в Индию, на Шри-Ланку, в Оман или в Турцию — тоже по работе. А потом поеду в путешествие по Балканским странам.

О влиянии путешествий

Есть несколько схожих выражений, которые характеризуют мое отношение к жизни: «У самурая нет цели, только путь» и «Счастье — есть путь».

Путешествия — это и есть моя жизнь. Они дарят много хороших впечатлений.

Гүлзира Мұқаметжан, 33 года, город — Алматы, гид, организатор путешествий, менеджер по туризму, @worldtraveler_girl









О себе

Путешествия и все, что связано с отдыхом на природе привлекали меня с детства. Отец при каждой возможности выезжал за город, прививал здоровые привычки.

У меня третий разряд по альпинизму и спортивному туризму. В планах получить второй разряд по альпинизму, поэтому я повышаю навыки в скалолазании, участвую в соревнованиях.

О путешествиях

Работая в туризме, я побывала в Турции, ОАЭ, Таиланде, Испании, на Лазурном берегу Франции и в соседнем Кыргызстане. В каждой стране есть красивейшие и удивительные места.

Места, которые произвели на меня впечатление: Горы Северного Тянь-Шаня, Жетису Алатау и самый высокий водопад в Казахстане — Бурхан-Булак. Также впечатляют горы Кыргызстана. Кёль-Тетири — красивейшее бирюзовое высокогорное озеро, обрамленное редкими белыми скалами. Течение в нем идет снизу вверх, от чего иногда можно и не застать воду в озере, а встретить пустое дно.

Из зарубежных стран особенно впечатлила природа мелких островов вокруг острова Пхукет, а именно остров Phi-Phi-Leh с знаменитым райским пляжем Maya Bay.

О влиянии путешествий

Путешествия — среда, где мы получаем море эмоций. Еще поездки дают ощущение смены обстановки, новые знакомства и общение.